डायबिटीज में वरदान है पीले रंग की ये चीजें, ब्लड शुगर कंट्रोल करना होगा आसान

What To Eat In Diabetes: डायबिटीज के रोगियों के लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी पीले रंग की सब्जी और फल वरदान से कम नहीं हैं, जिन्हें डायबिटीज का खतरा है। यहां आपको कुछ खास फल और सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सेवन ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है।

Published: March 04, 2022 12:27:59 pm

डायबिटीज रोगियों को ऐसे फूड्स खाने की सलाह दी जाती है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल कम हो। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू वाले फूड्स ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। इसलिए जिन लोगों को जेनेटिक बीमारी के चलते डायबिटीज का खतरा है वह पहले से ही अपने खान-पान पर ध्यान दें। वहीं, जिन लोगों को डायबिटीज है वह अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए पीले रंग वाले फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा किया करें।

डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसे जड़ से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रेाल में रखकर स्वस्थ रहा जा सकता है। ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने के लिए मल्टी ग्रेन अनाज और प्रोटीन युक्त चीजें ज्यादा खाने की सलाह दी जाती है। वहीं कार्ब्स और फैट के साथ शुगर खाने से बचना चाहिए। तो चलिए जानें कि डायबिटीज रोगी को किन पीले फल और सब्जी का प्रयोग अपनी डाइट में रोज करना चाहिए।

कद्दू और कद्दू के बीज

कद्दू फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट से भरा होता है। पीले रंग वाले कद्दी की सब्जी और उसके बीज को खाने से शुगर कंट्रोल में रहता है। मेक्सिको और ईरान जैसे देशों में कद्दू को डायबिटीज की रोकथाम के लिए खूब प्रयोग होता है। कद्दू में पॉलीसेकेराइड नामक कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है।

नींबू पानी

नींबू डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है। विटामिन सी से भरा नींबू डायबिटीज में बार-बार लगने वाली प्यास और डिहाइ्ड्रेशन के लिए वरदान है। विटामिन सी ब्लड शुगर को बैलेंस रखरनें में मददगार साबित होता है।

आड़ू

आड़ू एक ऐसा फल है जिसमें वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के बेहतर कामकाज के लिए जरूरी हैं। इसमें नैचुरल शुगर होती है। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। अगर इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें, तो इसकी जीआई रैंकिंग 28 है।

पीली गाजर

गाजर में बीटा कैरोटीन आंखों के लिए ही नहीं, डायबिटीज में भी बहुत फायदेमंद है। विटामिन ए और रफेज अधिक होने के कारण इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, इसलिए ये डायबिटीज में बहुत काम की चीज हैं।

खुबानी

खुबानी डायबिटीज के मरीजों के लिए ही बना है। इसे किशमिश की तरह सूखाकर भी खा सकते हैं। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण इसे खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और शुगर भी कंट्रोल करता है।

माल्टा

विटामिन सी से भरा माल्टा भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है। माल्टा का जूस या इसे खाना डायबिटीज में बहुत फायदेमंद होता है।

(डिस्क्लेमर: आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। । किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।)

