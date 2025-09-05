Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सेहत के सवाल जवाब

Sans Ki Problem : परफ्यूम या धूपबत्ती की महक से सांस अटकना, खांसी आना… डॉक्टर से जानिए ऐसा क्यों होता है

Sans Ki Problem : सांस की समस्या से अधिकतर लोग जूझ रहे हैं। चलते-फिरते, टहलने या परफ्यूम-अगरबत्ती की महक से कई लोगों को सांस की दिक्कत होती है। इस तरह के कई सवालों के जवाब डॉ. विनोद गर्ग, पल्मोनरी मेडिसिन (श्वसन रोग विशेषज्ञ) ने दिए हैं।

जयपुर

Ravi Gupta

Dr. Vinod Garg

Sep 05, 2025

Sans Ki Problem kyun hoti hai, respiratory specialist, respiratory specialist doctor tips,
सांस की समस्याओं पर डॉ. विनोद के साथ बातचीत | फोटो सोर्स- पत्रिका

Sans Ki Problem : सांस की समस्या से कई लोग जूझते हैं। प्रदूषण या परफ्यूम या धूपबत्ती की महक से सांस अटकना, खांसी आने की दिक्कत होती है। ऐसी ही सांस की समस्याओं को लेकर पाठकों के सवाल के जवाब हमने डॉ. विनोद गर्ग, पल्मोनरी मेडिसिन (श्वसन रोग विशेषज्ञ) से पूछे। डॉ. विनोद 35 वर्षों का समृद्ध अनुभव रखते हैं। ये एसएमएस अस्पताल, जयपुर में प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राजस्थान सरकार में राज्य क्षय (टीबी) अधिकारी के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और जनस्वास्थ्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

वीडियो देखिए सांस संबंधित समस्याओं के जवाब-

ये भी पढ़ें

Deaths in India 2025: भारत में 56% से ज्यादा मौतें, ये 5 बीमारियां बनीं सबसे बड़ी वजह, रिपोर्ट में खुलासा
स्वास्थ्य
Deaths in India 2025

  1. जब भी मैं जोर से या खुलकर हंसता हूं तो मेरी सांस फूलने लगती है। फिर मुझे सामान्य होने में 1-2 घंटे लग जाते हैं। इस दौरान सीने में दर्द होता है और सांस लेने पर आवाज आने लगती है। यह क्यों होता है?- एक पाठक




  2. मुझे मिट्टी और धूल से एलर्जी है। जब भी इनके संपर्क में आता हूं तो मुझे सांस लेने में परेशानी होती है और साथ ही आंखों में खुजली भी होने लगती है। इसका कारण क्या है?- एक पाठक




  3. मुझे पूरी तरह स्वस्थ रहते हुए भी अचानक हर 1-2 महीने में सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। मेरी उम्र 57 साल है और मैं सामान्य रूप से बिल्कुल ठीक रहता हूं। फिर भी यह समस्या क्यों होती है?- अमितराज प्रजापति




  4. मेरी उम्र 45 वर्ष है और मुझे अक्सर रात को लेटते ही सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। बैठते ही थोड़ी राहत मिलती है। यह समस्या क्यों होती है?- रमेश वर्मा




  5. जब भी तेज खुशबू, परफ्यूम या धूपबत्ती की महक आती है तो मेरी सांस अटकने लगती है और खांसी भी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है?- सुनीता देवी




  6. मेरी उम्र 52 वर्ष है और मेरी सीढिय़ां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है और सीने में भारीपन महसूस होता है। क्या यह दिल की समस्या है या फेफड़ों की?- मोहन लाल




  7. जब भी मैं दौड़ लगाती हूं या तेज चलती हूं तो मेरी सांस फूल जाती है और सीने में जकडऩ महसूस होती है। इसका क्या कारण हो सकता है?- अनिता जोशी




  8. मुझे कभी-कभी अचानक सीटी जैसी आवाज के साथ सांस लेने में दिक्कत होती है। यह क्यों होता है?- शंकर सिंह




  9. मेरे गले में अक्सर घरघराहट रहती है और सांस लेते समय आवाज आती है। यह किस वजह से होता है?- गीता गुप्ता




  10. रात को सोते समय अचानक सांस रुकने जैसा लगता है और नींद टूट जाती है। यह किस बीमारी का लक्षण हो सकता है?- मीना कुमारी

ये भी पढ़ें

Kerala Health Crisis: दिमाग खाने वाले कीड़े का कहर! केरल में 42 व्यक्ति चपेट में, मौत का आंकड़ा 3 तक पहुंचा, जानिए इससे बचाव के टिप्स
स्वास्थ्य
Kerala Health Crisis

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

05 Sept 2025 05:09 pm

Hindi News / Health / Health Questions Answers / Sans Ki Problem : परफ्यूम या धूपबत्ती की महक से सांस अटकना, खांसी आना… डॉक्टर से जानिए ऐसा क्यों होता है

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट