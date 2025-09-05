Sans Ki Problem : परफ्यूम या धूपबत्ती की महक से सांस अटकना, खांसी आना… डॉक्टर से जानिए ऐसा क्यों होता है

Sans Ki Problem : सांस की समस्या से कई लोग जूझते हैं। प्रदूषण या परफ्यूम या धूपबत्ती की महक से सांस अटकना, खांसी आने की दिक्कत होती है। ऐसी ही सांस की समस्याओं को लेकर पाठकों के सवाल के जवाब हमने डॉ. विनोद गर्ग, पल्मोनरी मेडिसिन (श्वसन रोग विशेषज्ञ) से पूछे। डॉ. विनोद 35 वर्षों का समृद्ध अनुभव रखते हैं। ये एसएमएस अस्पताल, जयपुर में प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राजस्थान सरकार में राज्य क्षय (टीबी) अधिकारी के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और जनस्वास्थ्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।