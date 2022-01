Health Tips: इस समय पर चावल खाएंगे तो मिलेंगे ये फायदे

Health Tips: विशेषज्ञों के अनुसार, लंच यानी दोपहर के भोजन में आहार में चावल को शामिल करना सबसे बेहतर होता है। क्योंकि इस वक्त आपका चयापचय तेज होता है। जिससे आपका शरीर भारी खाद्य पदार्थों को आसानी से पचा लेता है।

Right Time to Eat Rice for Health Benefits