PCOS Don'ts: आपको बता दें कि पीसीओएस की समस्या इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है तथा जो महिलाएं इस बीमारी से ग्रस्त हैं उनका शरीर शक्कर के प्रति अलग तरह से व्यवहार करेगा। इसलिए लापरवाही बरतने पर आपको डायबिटीज के साथ अन्य समस्याएं भी घेर सकती हैं।

Things To Avoid When You Have PCOS