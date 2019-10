इस मशहूर रैपर ने अश्लीलता की सारी हदें करी पार, स्कूली बच्चों के सामने महिलाओं से छोटे कपड़ों में करवाया...

बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ( akshay kumar ) का एक खास दोस्त बड़े विवाद में फंसता नजर आ रहा है। जानें- मानें रैपर स्नूप डॉग ( snoop dogg ) हाल ही में स्कूली बच्चों के एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने पहुंचे थे। लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी चौंक गए।

ये घटना अमेरिका के कंसास में स्थित एक स्कूल की है जहां स्टार ने स्कूली बच्चों के सामने महिलाओं से पोल डांस कराया और नोट उड़ाए। इस पूरे वाकये का वीडियो इस वक्त जबरदस्त वायरल हो रहा है।

"I take full responsibility for not understanding what acrobatic dancers are in today's entertainment world and offer my personal apology to anyone who was offended."



Kansas AD Jeff Long on Snoop Dogg's performance at KU's "Late Night in the Phog."pic.twitter.com/sWbmrJVIPQ