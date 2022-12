दूसरे ही दिन बंपर ओपनिंग वाली फिल्मों को Avatar 2 ने चटाई धूल! 100 करोड़ के पहुंची नजदीक

नई दिल्लीPublished: Dec 18, 2022 10:05:43 am Submitted by: Vandana Saini

Avatar 2 Box Office Collection Day 2: हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way Of Water) ने रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। बंपर ओपनिंग के बाद फिल्म ने दूसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस झंडे गाडं दिए और कई बॉलीवुड फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया।

Avatar 2 Box Office Collection Day 2