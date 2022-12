Avatar Series: यहीं नहीं थमने वाला 'अवतार' का सफर! अभी और भी सीरीज का आना है बाकी

नई दिल्लीPublished: Dec 21, 2022 12:30:05 pm Submitted by: Vandana Saini

Avatar Series: जेम्स कैमरून (James Cameron) की साइंस फिक्शन फिल्म सीरीज 'अवतार' (Avatar Series) का दूसरा सीक्वल 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way Of Water) 13 साल के लंबे इंतजरा के बाद रिलीज हुई है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन ये सफर यही थमने वाला नहीं है। अभी और भी कुछ देखना बाकी है।

Avatar Series