Netflix के Bridgerton 2 में Shah Rukh Khan के फैंस के लिए है खास सरप्राइज, जानें पूरी जानकारी

नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो Bridgerton के सीजन 2 का इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे हैं। इसका पहला सीजन 2020 में रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों का भरपुर प्यार मिला था. इस शो को नेटफ्लिक्स के सबसे पॉपुलर शो में से एक बन गया था।

नेटफ्लिक्स पर आए शो Bridgerton की सक्सेस के बाद जल्द ही नेटफ्लिक्स पर इसका दूसरा सीजन भी आने वाला है। दर्शक टकटकी लगाए ब्रिजर्टन के दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको इस सीजन से जुड़ी एक ऐसी बात बताने वाले हैं, जिसे सुन शाहरुख खान के फैंस खुशी से झूम उठेंगे।

Bridgerton क्रिसमस 2020 पर रिलीज हुआ था और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का सबसे पॉपुलर शो बना गया था। इस शो की स्टोरी, इंटिमेट सीन्स और एक्टर्स के साथ-साथ इसके म्यूजिक के भी खूब चर्चे हुए थे। अब सीजन 2 के साथ भी शो के मेकर्स एक नई और बढ़िया एल्बम लेकर आ रहे हैं। इस नई एल्बम में शाहरुख खान की एक पॉपुलर मूवी का गाना भी शामिल है।

दरअसल, Bridgerton 2 के साथ मेकर्स एक एलबम रिलीज करेंगे जो एक खास सरप्राइज की तरह भी है। और वह यह है कि इस एलबम में शाहरुख खान के ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ का भी गाना शामिल होगा। ‘कभी खुशी कभी गम’ के टाइटल सॉन्ग को मेकर्स ने एलबम में रखने का फैसला किया है।





यह भी पढ़ें

यह भी पढ़ें

इसी को लेकर शो के क्रिएटर Chris Van Dusen ने बताया है कि, इस गाने के ऑर्केस्ट्रा कवर को आप शो के चौथे एपिसोड में सुन सकेंगे। इस गाने में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर नजर आए थे। ये गाना इतना हिट साबित हुआ था जिसको लोग आज भी याद करते है। वहीं फिर से ये गाना इतने बड़े शो में सुनाई देगा जो कि बहुत बड़ी बात है।जहां कभी खुशी कभी गम के इस टाइटल ट्रैक को बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी जतिन ललित ने कंपोज किया था। तो वहीं ब्रिजर्टन में इस गाने को Kris Bowers ने कंपोज किया है। आपको बता दें, Bridgerton सीजन 2, लेखिका जूलिया क्वीन की फेमस किताब The Viscount Who Loved Me पर आधारित है। ये शो नेटफ्लिक्स पर 25 मार्च को स्ट्रीम होगा।