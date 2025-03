फेमस सिंगर को नशा ने कर दिया बर्बाद! चली गई आंखों की रोशनी, अब जीने की है इच्छा

फीमेलफर्स्ट.को.यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, एल्टन जॉन ने अपने पत्नी डेविड फर्निश से बातचीत के दौरान यह बात साझा की। उन्होंने बताया कि जब वह अपना नया गाना ‘When This Old World Is Done With Me’ रिकॉर्ड कर रहे थे, जो इसी विषय से जुड़ा है, तो वह भावुक हो गए और आंखों में आंसू आ गए।

एल्टन जॉन का यह बयान उनके प्रशंसकों के लिए एक सकारात्मक संदेश है कि वह अपने जीवन को पूरी ऊर्जा और जोश के साथ जीना चाहते हैं। एल्टन जॉन: मैं 45 मिनट के लिए अपना आपा खो बैठा उन्होंने रोलिंग स्टोन यूके से कहा, “मैं 45 मिनट के लिए अपना आपा खो बैठा। यह सब फिल्म में है। मैं बस रोता रहा, रोता रहा… जब आप 77 साल के हैं और आपका परिवार और दो बच्चे हैं, तो आपके पास बस निश्चित समय ही बचता है।”

उन्होंने कहा, “उम्मीद है, मेरे पास कम से कम 20 साल और बचे हैं। लेकिन जब आपके सामने सच से भरा कोई गाना आता है, तब अहसास होता है कि हे भगवान, मुझे इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन आपको यथार्थवादी होना चाहिए।”

नशीली दवाओं और शराब पर काबू पाना मुश्किल… नशा लोगों को बर्बाद कर देती है। जॉन ने नशीली दवाओं और शराब की लत से जूझते हुए कई साल बिताए, लेकिन उन संघर्षों पर काबू पाने पर उन्होंने कहा कि जीवन आसान नहीं है।

उन्होंने कहा: “मुझे पता था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, लेकिन अगर मैं ऐसे ही इनका सेवन करता रहा, तो जिंदगी खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरी आंखें खुल गईं और तब से चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आसान हो गया और मैं संघर्ष, ऑपरेशन जैसी चीजों से नहीं गुजरा; मेरी आंख की रोशनी चली गई।”