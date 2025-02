Justin Bieber के तलाक की खबरों के बीच सिंगर की पहले और अब की फोटो देख फैंस हुए दुखी, जता रहे चिंता

Justin Bieber: जस्टिन बीबर की हाल में तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। जिसमें वो बीमार और थके हुए दिख रहे हैं। क्या सच में जस्टिन बीबर बीमार हैं या फिर हैली बीबर संग तलाक को लेकर परेशान चल रहे हैं।

मुंबई•Feb 06, 2025 / 06:33 pm• Nisha Bharti

Justin Bieber Then And Now Photos: पॉप स्टार जस्टिन बीबर की हाल ही में कुछ तस्वीरों और वीडियोज ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। तस्वीर देख उनके प्रशंसकों के बीच उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। तस्वीरों में जस्टिन न्यूयॉर्क शहर में एक फुटपाथ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में उनका चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई और दाढ़ी बिखरी हुई दिखाई दे रही है।



वहीं, इन तस्वीरों ने हेली बीबर संग तलाक की अफवाहों को और हवा दे दी है। आइए जानते हैं क्या सच में जस्टिन बीबर बीमार हैं या फिर उनकी तलाक होने वाला हैं?