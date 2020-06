लॉकडाउन के बीच Kim Kardashian और Kanye West के बीच आई दूरी, बच्चों के साथ शिफ्ट होंगी दूसरे घर में

नई दिल्ली। हॉलीवुड की मशहूर जोड़ी किम कर्दाशियां ( kim kardashian ) और कान्ये वेस्ट ( kanye west ) इन दिनों खूब सुर्खियां बंटोर रहे हैं। एक हफ्ते पहले इस कपल ने अपने छह साल पूरे ( Celebrate 6th aniversary ) होने की खुशी को सेलिब्रेट किया था। लेकिन अब सामने आ रही खबरों की माने तो किम ( Kim will shift to another house ) कान्ये को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होने पर विचार कर रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लॉकडाउन ( Lockdown ) में काफी झगड़ा होने लगा था। जिस वजह से किम काफी परेशान हो गई थीं। एक रिपोर्ट की माने ते घर पर मौजूद होने के बावजूद भी वह अकेले ही घर का सारा काम करती हैं। यहीं नहीं वह बच्चों के साथ भी अकेले समय बिताती हैं। जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वेस्ट अपनी जिम्मेदारियों ( Ignore his responsibility ) से भाग रहे हैं। यही वजह है कि किम वेस्ट से स्पेस ( Kim Want Space ) लेना चाहती हैं।

खबरों की माने तो किम का दूसरे घर में जाने की वजह यह भी बताई जा रही है कि इस कपल ने कभी भी साथ में इतना लंबा समय नहीं बिताया है। ऐसे में जब से लॉकडाउन में हुआ है तब से किम और कान्ये ( Kim Kanye ) एक साथ इतने लंबे समय के लिए एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं। दोनों के बीच परेशानी ( Kim Facing Problems ) होने के बाद भी किम कान्ये से तलाक ( Don't want to get divorced ) नहीं ना चाहती हैं। वह बस दूर रहकर उनके थोड़ा स्पेस लेना चाहती हैं।

सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन के बीच दोनों के पास ही बच्चों के बारें में सोचने और उनके तलाक के बारें में सोचने के लिए एक अच्छा वक्त उनके पास है। वह पति से अलग होकर बेशक दूसरे घर में शिफ्ट हो रही हों लेकिन वह पति से अलग नहीं होना चाहती हैं। वह बस कुछ समय के लिए शोर से ब्रेक लेना चाहती हैं। यही वजह है कि वह अकेले नहीं बल्कि अपने बच्चों ( Kim Shift With Her Babies ) के साथ शिफ्ट होने पर विचार कर रही हैं।