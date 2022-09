एक्ट्रेस ने पहन ली इतनी टाइट ड्रेस कि कूदकर- कूदकर चढ़नी पड़ी सीढ़ियां, Video देख रोक नहीं पाएंगे अपनी हंसी

हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कर्दाशियां 4 बच्चों की मां हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती और हॉटनेस को देखकर कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता है। इनके फैशन के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। इन्हें फैशन आइकन भी कहा जाता है। एक बार फिर अपने फैशन सेंसे के चलते किम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

kim kardashian struggle video in a silver dress goes viral on internet