मैक्सिकन Kim Kardashian की गलत बट लिफ्ट सर्जरी के कारण हुई मौत: रिपोर्ट

नई दिल्ली | मैक्सिकन किम कर्दाशियां (Mexican Kim Kardashian) के नाम से फेमस अमेरिकन मॉडल और फैशन डिजाइनर का 29 साल की उम्र में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो मॉडल की मौत बट लिफ्ट सर्जरी (Butt-lift surgery) कराने के कारण हुई है। मेक्सिको की किम कर्दाशियां का असली नाम जोसलीन कानो (Joselyn Cano) था। फैंस को जोसलीन की मौत का गहरा सदमा लगा है। लोग लगातार उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं।

#Instagram Model #JoselynCano aka the "Mexican Kim Kardashian" dies during plastic surgery. RIP🕊🕊



Ladies please choose the gym first in 2021. #Bitcoin 🙏🏼🙏🏽🙏🏾🙏🏿 pic.twitter.com/nptXIHUNxa