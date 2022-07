'वाका वाका' फेम शकीरा को हो सकती है 8 साल की जेल, इस आरोप में फंसी सिंगर

'वाका वाका 'गर्ल और पॉप सिंगर शकीरा (Shakira) की मुश्किलों में फंसती हुई नजर रही हैं। सिंगर को टैक्स की धोखाधड़ी के आरोप में स्पेन में 8 साल की जेल हो सकती है। सिंगर पर तकरीबन 117 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगा है। स्पैनिश प्रॉसीक्यूटर ने शुक्रवार को म्यूजिक सुपरस्टार शकीरा के लिए आठ साल की जेल की मांग की है। बीते दिनों सिंगर ने कर चोरी के आरोपों पर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ये मांग की जा रही है।

अभियोजकों ने शकीरा पर 2.4 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाने की भी मांग की है। हालांकि अभी तक कोर्ट की तरफ से न कोई बयान आया है और न ट्रायल डेट दी गई है। शकीरा ने डील याचिका को खारिज करते हुए अपने वकील के माध्यम से एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा- मैं निर्दोष हूं और अब इस केस को कोर्ट में जाने दीजिए। मैं टैक्स चोरी के सारे आरोपों अपनी बेगुनाही वहीं साबित करूंगी। मैंने किसी प्रकार की कोई भी टैक्स चोरी नहीं की है।

pop singer shakira likely to get 8 years jail in tax fraud case