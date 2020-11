मुंबई। साउथ कोरियन बैंड बीटीएस ( BTS ) के प्रमुख मेंबर जंगकूक ( JungKook ) को 2020 के सबसे आकर्षक पुरुष ( Sexiest International Man ) का खिताब मिला है। प्रतिष्ठित पत्रिका पीपुल के ऑनलाइन पोल में जंगकुक को सर्वाधिक वोट मिले हैं। जंगकुक के साथ इस प्रतिस्पर्धा में डेन लेवी, नोह सेंटिनियो, हैरी स्टाइल्स और शॉन मेंडेस शामिल थे। पत्रिका के अनुसार इस पोल में खिताब के लिए तगड़ी रेस थी क्योंकि दुनियाभर के फैंस ने अपने-अपने चहेते सेलेब्स को जीताने की पूरी कोशिश की। अब जंगकुक के जीतने के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग सेक्सिएस्टमैनजंगकूक ट्रेंड कर रहा है।

यह भी पढ़ें : काजल अग्रवाल ने जिस अंडवॉटर होटल में मनाया हनीमून, इसमें एक रात ठहरने का किराया सुन उड़ जाएंगे होश

कौन है जंगकूक

बीटीएस बैंड साउथ कोरिया के पॉप टैलेंट का है। इसके मेंबर्स में जंगकूक, आरएम, जे हौपेंड सुगा, जिन, वी और जिमिन हैं। के-पॉप के बादशाह कहे जाने वाले इस बैंड को दुनियाभर में पसंद किया जाता है। इस बैंड के कई एलबम ब्लॉकबस्टर रहे हैं। 23 साल के जंगकूक सोशल मीडिया पर भी इतने ही पॉपुलर हैं। इस साल जंगकूक के पांच अलग-अलग ट्वीट किए थे। इन पर 20 लाख से ज्यादा लाइक मिले। इस तरह जंगकूक ने अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सबसे ज्यादा लाइक वाले ट्वीट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गूगल और यूट्यूब पर 2019 में के-पॉप सेलेब के रूप में जंगकूक सबसे ज्यादा सर्च किए गए।

यह भी पढ़ें : आमिर खान के भांजे इमरान ने छोड़ी एक्टिंग, अब करेंगे ये काम

कौन है बीटीएस

बीटीएस कोरिया का एक पॉप ग्रुप है जिसमें सात मेंबर्स हैं। बिग हिट एंटरटेनमेंट के नाम से इस बैंड ने 2013 में पॉप वर्ल्ड में डेब्यू किया। कोरियन नाम के शॉर्टकट बीटीएस को अंग्रेजी में मतलब बुलटप्रूफ बॉय स्काउट्स है। इसके सीईओ बैंग सी हीयूक की इच्छा थी कि वह एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो सोशल प्रेशर के सामने खड़ा रह सके और यंग जनरेशन की आवाज बने। इस बैंड का पहला सिंगल 'नो मोर ड्रीम' था।

[INFO] Jungkook wins People’s ‘Sexiest International Man’ as the first person ever to win in this category. Congratulations JK! ✨ #Jungkook #SexiestManJungkook pic.twitter.com/t4skJ7KVE9