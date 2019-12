हॉलीवुड फिल्म 'टेनेट' का ट्रेलर रिलीज, डिंपल कपाड़िया ने मचाया घमाल

नई दिल्ली। हॉलीवुड फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन (Christopher Nolan) की मत अवेटेड फिल्म टेनेट (Tenet trailer) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का ट्रेलर बहुत ही मजेदार है। फिल्म में एक्टर रोबर्ट पैटिनसन(Robert Pattinson) और जॉन डेविड वाशिंगटन(David Washington) लीड रोल में हैं। इनके अलावा भारतीय अभिनेत्री फिल्म में डिंपल कपाड़िया (Dimple Kapadia) भी दिखने वाली हैं।

