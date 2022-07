दुनिया के सबसे महंगे एक्टरों की लिस्ट में टॉप पर हैं टॉम क्रूज, एक फिल्म के लिए वसूलते हैं 800 करोड़

हॉलीवुड के हैंडसम सुपरस्टार टॉम क्रूज की दीवानगी हर किसी के सिर चढ़कर बोलती है। शायद ही कोई हो जो इसकी एक्टिंग का दीवाना न हो। तमाम मुश्किलों से जूझते हुए इन्होंने खुद को बेहतर कलाकार के रूप में स्थापित किया है। टॉम क्रूज ज्यादातर एक्शन फिल्मों में नजर आते हैं। ये उन कलाकारों में से एक हैं, जिनके नाम से ही फिल्म चल जाती है। हालांकि फिल्म में काम करने के लिए एक्टर तगड़ी रकम वसूलते हैं।

बॉलीवुड में जिनते बजट में एक ग्रैंड फिल्म बनती है, उतनी फीस ये मात्र एक फिल्म में किरदार के लिए लेते हैं। वैसे तो टॉम क्रूज ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़ कर एक हिट फिल्में दी हैं, लेकिन इन दिनों उनकी फिल्म ‘टॉप गन मैवरिक’ चर्चा का विषय बनी हुई है। ये फिस्म उनके फिल्मी करियर की अभी तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है, लेकिन जब आप इस फिल्म में काम करने के लिए वसूलने वाली रकम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी हां अभिनेता ने 'टॉप गन मेवरिक' के लिए 100 मिलियन डॉलर यानी 800 करोड़ से ज्यादा की फीस ली है, जिसके बाद वे 2022 के पहले छह महीने में ही हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं।

tom cruise became the highest paid actor in hollywood