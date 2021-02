मुंबई। अमरीकन पॉप सिंगर रिहाना ( Pop Star Rihanna ) के टॉपलेस बॉडी पर भगवान गणेश का रत्न जड़ित पेंडेंट पहनने से शुरू हुआ विवाद गहराता जा रहा है। पहले रिहाना की इस तरह की फोटो पर सोशल मीडिया पर बवाल हुआ। इसके बाद अब विश्व हिन्दू परिषद ( VHP ) ने रिहाना का अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की है। साथ ही दिल्ली और मुंबई पुलिस को शिकायत दी गई है।

ट्विटर से की अकाउंट सस्पेंड की मांग

विश्व हिन्दू परिषद के विनोद बंसल ने ट्वीट कर कहा,'क्या ये ट्वीट और ये ट्विटर हैंडल ट्विटर इंडिया को सस्पेंड करने लायक नहीं लगता? मैं और कई और हिन्दूओं ने इसे रिपोर्ट किया है। सांस्कृतिक मंत्रालय और रवि शंकर प्रसाद कृपया इस मामले को देखें।'

कानूनी कदम उठाने की मांग

इसके बाद किए गए एक ट्वीट में बंसल ने लिखा,'हमने दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस को ट्विटर और फेसबुक के सीईओ के खिलाफ शिकायत की है। गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय को भी ये शिकायत शेयर की है जिससे इस पर उचित कानूनी एक्शन हो और रिहाना के इस भारत विरोधी, हिन्दू विरोधी सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट किया जा सके।'

We complained @DelhiPolice & @MumbaiPolice against CEO @Twitter @Facebook under CC to the ministry of Home & IT GoI for suitable legal action and delete the anti-India and anti Hindu SM accounts of @rihanna pic.twitter.com/xjf3vOuJoA