रोज खाली पेट मोरिंगा-सहजन का पानी: करामाती लाभों का खजाना, दूध से सत्रह गुना अधिक कैल्शियम

मोरिंगा ((Moringa) या सहजन, प्राचीन समय से आहार और दवा दोनों के रूप में काम करने वाला एक सब्जी है। यह कई अद्भुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भंडार है, जिसे आपके रसोई में पाए जाने वाले आहार सामग्रियों से भी अधिक पोषक है।

मोरिंगा में गाजर से दस गुना अधिक विटामिन ए Moringa has ten times more Vitamin A than carrots. मोरिंगा दूध से भी अधिक कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत होने के साथ-साथ, गाजर से दस गुना अधिक विटामिन ए का स्रोत होता है। इसे खाने से आपके शरीर को कोई और सब्जी जैसा पोषण नहीं मिलता है। इसके अलावा, आपकी ऊर्जा को बढ़ाने, आपके रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, बालों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ, यह आपके लिवर को शुद्ध करने में भी मदद कर सकता है। छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नई मांओं को विशेष रूप से अपने शरीर और मस्तिष्क को पोषित करने के लिए मोरिंगा लेने की सलाह दी जाती है।

मोरिंगा (Moringa) पौधे के पत्ते, डंडा, या फूल, इसके विभिन्न भागों में विविध लाभ होते हैं। मोरिंगा के पत्ते (Moringa leaves) और पाउडर को चाय और अन्य रसोईया खाने में आसानी से शामिल किया जा सकता है, जबकि इस जड़ी बूटी के फूल का हिस्सा ड्रमस्टिक्स करी (Drumsticks curry) के रूप में तैयार किया जा सकता है।

मोरिंगा में संतरों से सात गुना अधिक विटामिन सी Moringa has seven times more vitamin C than oranges मोरिंगा एक समृद्ध पोषण प्रोफ़ाइल रखता है और यह आपको संतरों से सात गुना अधिक विटामिन सी, गाजर से दस गुना अधिक विटामिन ए, दूध से सत्रह गुना अधिक कैल्शियम, दही से नौ गुना अधिक प्रोटीन, केले से पंद्रह गुना अधिक पोटैशियम और पालक से पच्चीस गुना अधिक आयरन प्रदान कर सकता है।

मोरिंगा क्या है? What is Moringa? मोरिंगा, एक सुपरफूड जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यह सहजन के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, जिसे आश्चर्य पेड़ भी कहा जाता है। यह कई स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है और आधुनिक दिनचर्या के पोषण विशेषज्ञों ने इसे एक सुपरफूड कहा है, हालांकि इसका उपयोग और सेवन प्राचीन भारतीय संस्कृति में गहरी जड़ों से बुना है।

मोरिंगा पानी के अनेक फायदे Many benefits of Moringa water मोरिंगा के पत्ते सहजन के पेड़ से प्राप्त किए जा सकते हैं और पानी में उबालकर, इन्फ्यूज़्ड पानी बनाया जा सकता है या पत्तियों को सूरज की किरणों में सुखाकर मोरिंगा पाउडर बनाया जा सकता है। आप खाली पेट में मोरिंगा वाटर पी सकते हैं और शरीर में विभिन्न रोगों और पोषण की कमी को दूर कर सकते हो ।

benefits of Moringa water खाली पेट मोरिंगा पानी पीने के आश्चर्यजनक फायदे Surprising benefits of drinking Moringa water on an empty stomach पोषक तत्वों का पावरहाउस Moringa is a powerhouse of nutrients मोरिंगा (Moringa) एक पोषक खाद्य है जो एंटीऑक्सीडेंट्स का एक समृद्ध स्रोत है, और विटामिन ए, सी, ई, कैल्शियम, पोटैशियम और आयरन जैसे आवश्यक विटामिन, पोषक तत्व और खनिजों से भरपूर है। यदि आप हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) कम हैं या यदि आप उपरोक्त विटामिनों की कमी से पीड़ित हैं, बालों का झड़ना, पतले कामजोर हड्डियाँ या त्वचा समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको अपनी दैनिक योजना में मोरिंगा वाटर शामिल करना चाहिए। मोरिंगा बीटा कैरोटीन और विटामिन सी का भी एक समृद्ध स्रोत है, जो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune system) को मजबूत करने में मदद करता है, और बार-बार होने वाली बीमारियों और बीमारियों से बचाव करता है। खासकर मॉनसून और गर्मियों के दौरान, यह पानी संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है।

मोरिंगा दर्द से राहत देता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है Moringa relieves pain, strengthens bones मोरिंगा (Moringa ) में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, और इसमें पॉलीफेनोल्स और फ्लावोनॉयड्स भी होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं और इस तरह के दर्द और तकलीफों को कम करते हैं। यह मांसपेशियों संबंधी विकारों जैसे कि पतले कामजोर हड्डियाँ, गठिया, और हड्डियों की घनत्व के पीड़ितों के लिए अनुशंसित है। यह एक कैल्शियम का अमीर स्रोत है जो सभी शाकाहारी और शाकाहारी लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है, हड्डियों का नुकसान रोकता है और ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम कम करता है। यह विटामिन के लिए एक समृद्ध स्रोत भी है, जो हड्डियों की खान-पान की प्रक्रिया और खनिजीकरण में सुधार करता है, और हड्डियों के गठन में शामिल प्रोटीन को सक्रिय करता है।

benefits of Moringa water : Improves metabolism, aids in weight loss चयापचय में सुधार करता है, वजन घटाने में सहायक Improves metabolism, aids in weight loss मोरिंगा इन्फ्यूज़्ड पानी (Moringa infused water) , मेटाबॉलिज्म (Metabolism) को सुधारने में मदद करता है और वजन घटाने (Weight loss में सहायक होता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और कैलोरी में कमी होती है, जो भूख को कम करता है, इच्छाओं को कम करता है, और इस तरह से वजन को कम (Reducing weight) करने में मदद करता है।

डायबिटीज को कंट्रोल करता है मोरिंगा Moringa controls diabetes मोरिंगा (Moringa) डायबिटिक रोगियों के लिए भी बेहद उत्तम है, क्योंकि यह इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है और रक्त शर्करा स्तर को नियमित करता है। किसी भी व्यक्ति जो पूर्व डायबिटिक लक्षणों का अनुभव कर रहा हो, वह खाली पेट में मोरिंगा पानी का सेवन कर सकता है।

लिवर और किडनी के लिए मोरिंगा Moringa for liver and kidney मोरिंगा (Moringa) के प्राकृतिक शोधन गुण भी होते हैं जो शरीर को प्रभावी रूप से विषैले पदार्थों से शुद्ध करने में लिवर और किडनी का समर्थन करते हैं। यह आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकता है और कॉफी की आदि के विपरीत प्रभावों को कम कर सकता है, और कॉफी पीने की आदत को भी कम कर सकता है।

Moringa for liver and kidney मोरिंगा त्वचा के लिए फायदेमंद Moringa beneficial for skin मोरिंगा (Moringa) त्वचा के लिए विटामिन ई का एक समृद्ध स्रोत है, जो त्वचा के लिए उत्कृष्ट है। यह मुहासों को कम करने में मदद करता है, त्वचा की बनावट में सुधार करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। इसके उच्च लौह संभावनाओं के कारण, मोरिंगा पाउडर (Moringa powder) या इन्फ्यूज़्ड मोरिंगा पानी (Moringa water) बालों की वृद्धि को भी बढ़ावा देता है। यह बालों का झड़ना कम करता है और शरीर में लौह स्तर को सुधारता है। यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा सुझाव है जो एनीमिया से लड़ रहे हैं या उनके हीमोग्लोबिन स्तर कम हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।