27 May 2022 Rashifal And Panchang: आज धनु राशि वालों को मिलेगी हर काम में सफलता, जानें अपनी राशि का हाल!

27 May 2022 Horoscope And Panchang: जानिए आज शुक्रवार का पूरा राशिफल और पंचांग



आज का पंचाग (Aaj Ka Panchang)

हिंदू पंचांग के अनुसार आज शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है जो आज दोपहर से पूर्व 11 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। आज सौभाग्य योग रात्रि 10 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। वहीं दिन पार रात्रि 02 बजकर 26 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा।



राहुकाल

दिल्ली- सुबह 0:35 am से दोपहर 12:18 pm

मुंबई- 10:57 am से 12:36 pm तक

चंडीगढ़- 10:35 am से 12:20 pm तक

लखनऊ- 10:21 am से 12:04 pm तक

भोपाल- 10:37 am से 12:17 pm तक

कोलकाता- 09:54 am से 11:34 pm तक

अहमदाबाद- 10:56 am से 12:37 pm तक

चेन्नई- 10:30 am से 12:06 pm तक