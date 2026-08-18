18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: 12 राशियों में किसका दिन रहेगा खास, जानें पैसा, करियर और रिश्तों का हाल

Aaj Ka Rashifal- 18 अगस्त का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Aug 18, 2026

aaj ka rashifal 18 august 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 18 August 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: आज का दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 18 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष के लिए आनंद, प्रसन्नता, उत्साह और संभावनाओं से भरा दिन रह सकता है। सूचनाओं का उपयोग उनकी सत्यता जांचने के बाद ही करें। यात्रा में सावधानी रखे।

शुभ रंग- महरून कलर
शुभ अंक-5

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि को कला विज्ञों को कला प्रदर्शन से सम्मान और लाभ की प्राप्ति होगी। विरोधी व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। सूझबूझ और कूटनीति से काम लेना होगा। लंबी यात्रा टालें।

शुभ रंग- ब्राउन कलर
शुभ अंक- 7

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि को तकनीकी दक्षता बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में धन खर्च कर व्यवसाय बढ़ाने के प्रयास होगें। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।

शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि वाले सामाजिक कार्यों से जुड़ी व्यवस्थाओं के केंद्र में रह सकते हैं। आलोचना और सम्मान दोनों मिलने की संभावना रहेगी। प्रेम संबंधों पर भरोसा बढ़ेगा।

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
शुभ अंक: 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि को अधिकारों में बढ़ोतरी से प्रसन्नता रहेगी। उत्तम परिणाम शीघ्रता से देने होगे। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में विजय होगीलेकिन धन और समय लाभ से ज्यादा खर्च होगें।

शुभ रंग-पीच कलर
शुभ अंक- 9

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि की मनोरंजन और उत्सव में शामिल होने की संभावना बनेगी। खान पान में स्वास्थ्य और सुरक्षा को महत्व देना होगा। व्यापारिक वार्ता टल सकती हैं।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 8

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि के लिए सरकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दे जोड़ तोड़ से हल होने का समय है। उच्च संपर्कों का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष के विचारों को महत्व दें।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि के लिए योजनाओं के विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। शारीरिक रूप से अधिक श्रम करना होगा। भावनात्मक रिश्तों में तनाव पूर्ण शांति रह सकती है।

शुभ रंग- यलो कलर
शुभ अंक- 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि को परिकल्पनाओं को पूरा करने से जुड़े संसाधन आसानी से मिलते चले जाएंगे। भाई बहनों से बातचीत उम्मीद से बेहतर रह सकती है। भाग्य का साथ सही वक्त पर मिलने की संभावना है।

शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 7

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि को उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया सहयोग महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मददगार रहेगा। पुराने मित्रों के साथ आनंद और उत्साह से भरा समय रह सकता है।

शुभ रंग-स्काई ब्ल्यू
शुभ अंक-6

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि के लिए विदेश शिक्षा या व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में साथी के शब्दों से तनाव महसूस हो सकता है। भाग्य का समर्थन मिलेगा।

शुभ रंग- लैवेंडर कलर
शुभ अंक-1

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि को कर्तव्यों की पूर्ति में सजग रहना होगा। परिवार सदस्यों का स्वास्थ्य नरम रह सकता है। यात्रा योग बन रहे हैं।

शुभ रंग- मैंगो कलर
शुभ अंक- 4

Saptahik Rashifal 17-23 August 2026: मेष से कन्या तक जानें किस राशि को मिल सकता धन लाभ और करियर में सफलता

ये भी पढ़ें
weekly horoscope saptahik rashifal 17-23 august 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Aug 2026 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: 12 राशियों में किसका दिन रहेगा खास, जानें पैसा, करियर और रिश्तों का हाल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: मेष से मीन तक जानें करियर, धन और रिश्तों के लिए कैसा रहेगा दिन?

aaj ka rashifal 17 august 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Saptahik Rashifal 17-23 August 2026: तुला से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? जानें साप्ताहिक भविष्यफल में

saptahik rashifal 17-23 august 2026 libra to pisces weekly horoscope
राशिफल

Saptahik Rashifal 17-23 August 2026: मेष से कन्या तक जानें किस राशि को मिल सकता धन लाभ और करियर में सफलता

weekly horoscope saptahik rashifal 17-23 august 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 16 August 2026: आज का दिन किस राशि के सितारे देंगे साथ? जानिए मेष से मीन तक भविष्यफल

aaj ka rashifal 16 august 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Saptahik Rashifal 16-22 August 2026: किस राशि का चमकेगा भाग्य, किसे रहना होगा सावधान? जानिए साप्ताहिक राशिफल में

Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 16 to 22 August 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.