Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: 12 राशियों में किसका दिन रहेगा खास, जानें पैसा, करियर और रिश्तों का हाल

Aaj Ka Rashifal 18 August 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)
Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: आज का दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 18 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।
मेष के लिए आनंद, प्रसन्नता, उत्साह और संभावनाओं से भरा दिन रह सकता है। सूचनाओं का उपयोग उनकी सत्यता जांचने के बाद ही करें। यात्रा में सावधानी रखे।
शुभ रंग- महरून कलर
शुभ अंक-5
वृषभ राशि को कला विज्ञों को कला प्रदर्शन से सम्मान और लाभ की प्राप्ति होगी। विरोधी व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। सूझबूझ और कूटनीति से काम लेना होगा। लंबी यात्रा टालें।
शुभ रंग- ब्राउन कलर
शुभ अंक- 7
मिथुन राशि को तकनीकी दक्षता बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में धन खर्च कर व्यवसाय बढ़ाने के प्रयास होगें। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 6
कर्क राशि वाले सामाजिक कार्यों से जुड़ी व्यवस्थाओं के केंद्र में रह सकते हैं। आलोचना और सम्मान दोनों मिलने की संभावना रहेगी। प्रेम संबंधों पर भरोसा बढ़ेगा।
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
शुभ अंक: 2
सिंह राशि को अधिकारों में बढ़ोतरी से प्रसन्नता रहेगी। उत्तम परिणाम शीघ्रता से देने होगे। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में विजय होगीलेकिन धन और समय लाभ से ज्यादा खर्च होगें।
शुभ रंग-पीच कलर
शुभ अंक- 9
कन्या राशि की मनोरंजन और उत्सव में शामिल होने की संभावना बनेगी। खान पान में स्वास्थ्य और सुरक्षा को महत्व देना होगा। व्यापारिक वार्ता टल सकती हैं।
शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 8
तुला राशि के लिए सरकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दे जोड़ तोड़ से हल होने का समय है। उच्च संपर्कों का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष के विचारों को महत्व दें।
शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 2
वृश्चिक राशि के लिए योजनाओं के विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। शारीरिक रूप से अधिक श्रम करना होगा। भावनात्मक रिश्तों में तनाव पूर्ण शांति रह सकती है।
शुभ रंग- यलो कलर
शुभ अंक- 5
धनु राशि को परिकल्पनाओं को पूरा करने से जुड़े संसाधन आसानी से मिलते चले जाएंगे। भाई बहनों से बातचीत उम्मीद से बेहतर रह सकती है। भाग्य का साथ सही वक्त पर मिलने की संभावना है।
शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 7
मकर राशि को उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया सहयोग महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मददगार रहेगा। पुराने मित्रों के साथ आनंद और उत्साह से भरा समय रह सकता है।
शुभ रंग-स्काई ब्ल्यू
शुभ अंक-6
कुंभ राशि के लिए विदेश शिक्षा या व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में साथी के शब्दों से तनाव महसूस हो सकता है। भाग्य का समर्थन मिलेगा।
शुभ रंग- लैवेंडर कलर
शुभ अंक-1
मीन राशि को कर्तव्यों की पूर्ति में सजग रहना होगा। परिवार सदस्यों का स्वास्थ्य नरम रह सकता है। यात्रा योग बन रहे हैं।
शुभ रंग- मैंगो कलर
शुभ अंक- 4
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग