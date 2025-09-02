Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal, 2 September 2025: वृषभ को व्यापार में लाभ, वृश्चिक को सेहत पर सतर्कता, जानें 12  राशियों का पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal, 2 September 2025: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 2 सितंबर 2025 का राशिफल। जानिए किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ और किसे रहना होगा सतर्क।

भारत

MEGHA ROY

Sep 02, 2025

आज का राशिफल, आज का राशिफल 2 सितंबर, Rashifal, Today Horoscope 2 September 2025
Today Horoscope 2 September 2025

Aaj Ka Rashifal, 2 September 2025: सितंबर का दूसरा दिन हर राशि के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए आज का दिन खास हो सकता है, जबकि कुछ को सावधानियां बरतनी पड़ सकती हैं। आज का दिन विशेष रूप से वृषभ के लिए भाग्यशाली रह सकता है, व्यापार में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। मिथुन राशि को योग्य गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, जबकि सिंह राशि को अपने समय का सही उपयोग करने की आवश्यकता है। हर राशि के लिए ग्रहों की चाल अलग-अलग प्रभाव डालती है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2 सितंबर 2025 का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा, तो पढ़ें पं. चंदन श्याम नारायण व्यास से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल।

आज का मेष राशिफल : (Today Mesh Rashifal)

आज आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे। हालांकि आर्थिक मामलों में कुछ दबाव बना रहेगा। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े जातकों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

आपकी दिनचर्या में बदलाव होगा और पिता के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो सकती है। व्यवसाय में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में सहभागिता बढ़ेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

किसी योग्य और अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपके काम की सराहना करेंगे।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

आज समय रहते अपने जरूरी काम निपटा लें। व्यवहार में सौम्यता लाना ज़रूरी है। मन भक्ति और आध्यात्मिक कार्यों की ओर आकर्षित रहेगा। राजकीय कार्य सहजता से पूरे हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी सुधार की ओर बढ़ेगी।

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

किसी के बहकावे में आकर निजी संबंधों को बिगाड़ने से बचें। शत्रुओं पर विजय मिलेगी लेकिन अपनी योजनाओं को फिलहाल गुप्त रखना ही ठीक होगा। भाइयों या परिजनों से विवाद की स्थिति बन सकती है।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

दिन की शुरुआत किसी शुभ या नेक काम से होगी। बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपको सही राह दिखाएगा। कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे और न्यायालय से जुड़े मामलों में राहत की संभावना है। प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय परिवर्तनकारी रह सकता है।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

आपका मधुर व्यवहार लोगों का दिल जीत लेगा। परिवार की किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलेगा। व्यापार में बड़े बदलाव की संभावना है। हालांकि कोर्ट-कचहरी के मामलों में धन खर्च बढ़ सकता है।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वास्थ्य में गिरावट संभव है। खासकर पेट संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। पड़ोसियों और परिजनों के साथ संबंधों में थोड़ी कमजोरी रहेगी, इसलिए संयम से काम लें।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

धार्मिक कार्यों और आयोजनों में सक्रिय भागीदारी करेंगे। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी कमी रह सकती है। राजकीय कार्य पूरे होंगे, लेकिन भाइयों के साथ विवाद की संभावना बनी रहेगी।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

समय का सही उपयोग करना सीखें। प्रेम प्रसंग में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। पिता से संबंधों में खटास आ सकती है। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा और शत्रु परास्त होंगे।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज किसी से मन की बात कहने का अवसर मिलेगा। किसी आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का मौका भी मिलेगा। हालांकि पारिवारिक माहौल कुछ तनावपूर्ण रह सकता है, जिससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

नए संपर्क आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। मीडिया या पत्रकारिता से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा। परिजनों से मतभेद की स्थिति बन सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है।

Published on:

02 Sept 2025 07:16 am

