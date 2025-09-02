Aaj Ka Rashifal, 2 September 2025: वृषभ को व्यापार में लाभ, वृश्चिक को सेहत पर सतर्कता, जानें 12  राशियों का पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal, 2 September 2025: सितंबर का दूसरा दिन हर राशि के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए आज का दिन खास हो सकता है, जबकि कुछ को सावधानियां बरतनी पड़ सकती हैं। आज का दिन विशेष रूप से वृषभ के लिए भाग्यशाली रह सकता है, व्यापार में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। मिथुन राशि को योग्य गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, जबकि सिंह राशि को अपने समय का सही उपयोग करने की आवश्यकता है। हर राशि के लिए ग्रहों की चाल अलग-अलग प्रभाव डालती है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2 सितंबर 2025 का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा, तो पढ़ें पं. चंदन श्याम नारायण व्यास से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल।