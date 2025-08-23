Patrika LogoSwitch to English

राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 23 August 2025 : आज किसे मिलेगा करियर में बड़ा अवसर? पढ़ें दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 23 August 2025 : मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा? करियर, प्रेम जीवन, धन, स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़े खास ज्योतिषीय पूर्वानुमान पढ़ें।

भारत

Dimple Yadav

Aug 23, 2025

Aaj Ka Rashifal, 23 August 2025
Aaj Ka Rashifal, 23 August 2025

Aaj Ka Rashifal 23 August 2025 : ग्रह-नक्षत्रों की चाल हर राशि पर अलग-अलग प्रभाव डालती है। आज का दिन कई लोगों के लिए शुभ समाचार लेकर आएगा तो कुछ को अपने निर्णयों में सतर्क रहना होगा। करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्ते और यात्रा – हर पहलू पर सितारे संकेत दे रहे हैं। आइए जानते हैं आपकी राशि का हाल।

मेष (Aries)

आज आपको करियर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। परिवार संग लंबी यात्रा के योग हैं। कोई नया शुभ कार्य बड़ों के आशीर्वाद से शुरू होगा। विदेश जाने में आ रही रुकावट दूर हो सकती है।

वृषभ (Taurus)

आपका दिन सामाजिक आयोजनों में बीतेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन ध्यान रखें दूसरों के मामलों में पड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बिना मांगे राय न दें। पिता के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो सकती है।

मिथुन (Gemini)

धार्मिक कार्यों में सहभागिता रहेगी। समय पर काम न करने की आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कारोबार बढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। आलस्य छोड़कर सक्रिय रहें।

कर्क (Cancer)

मनचाहा जीवनसाथी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपका व्यवहार लोगों को आकर्षित करेगा। कार्यस्थल पर पूजा-पाठ से सकारात्मक माहौल बनेगा। भाई-बहनों से स्नेह मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के योग हैं।

सिंह (Leo)

आज पूंजी निवेश से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नए वस्त्र की प्राप्ति होगी और वाहन पर धन खर्च होगा। जरूरतमंद की मदद करें, आपके रुके काम पूरे होंगे। भूमि लाभ की संभावना भी है।

कन्या (Virgo)

कारोबार में नई तकनीक से लाभ होगा लेकिन काम की अधिकता से तनाव रहेगा। कार्यस्थल पर कर्मचारियों की अनियमितता से परेशानी हो सकती है। मन की बात अभी प्रकट करने का समय नहीं है।

तुला (Libra)

वित्तीय मामलों में किसी और पर भरोसा न करें। भावनात्मक रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। किसी भी नए काम से पहले रणनीति बनाना जरूरी है। नौकरी में तरक्की के योग हैं।

वृश्चिक (Scorpio)

व्यस्त दिनचर्या में अपनों को भी समय दें। आप मन से साफ हैं लेकिन दूसरों से बात करते समय नर्मी बरतें। शिक्षा स्थल पर विवाद से बचें। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले परिवार से सलाह लें।

धनु (Sagittarius)

भाग्य वही देगा जो भगवान को मंजूर है, इसलिए बेकार की चिंता छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दें। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। कला और प्रतिभा से लोग प्रभावित होंगे।

मकर (Capricorn)

लंबे समय से चल रहे विवाद सुलझ सकते हैं। संतान सुख के योग हैं। विदेश यात्रा संभव है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। लेकिन दूसरों की नकल करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।

कुम्भ (Aquarius)

अपने व्यवहार और आचरण को सुधारें, तभी सब आपके होंगे। माता-पिता से मधुर संबंध बनाए रखें। जैसा व्यवहार आप करेंगे, वैसा ही आपको वापस मिलेगा। अपनी गलतियों को सुधारना आपके लिए लाभकारी होगा।

मीन (Pisces)

परिवार के विरुद्ध जाकर निर्णय लेना पड़ सकता है। जल्दबाजी में किए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। संचित धन का प्रयोग सोच-समझकर करें। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पैरों में चोट लगने की संभावना है, सावधान रहें।

