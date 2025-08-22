Tarot Rashifal 23 August 2025: शनिवार का दिन मिथुन, कन्या, मकर के लिए शुभ,जानिए बाकी राशियों की भविष्यवाणियां किसकी किस्मत चमकेगी, कौन रहेगा सतर्क?

Tarot Rashifal 23 August 2025: 23 अगस्त 2025 का दिन कैसा रहेगा मेष से मीन राशि वालों के लिए और क्या नया बदलाव जीवन में क्या लेकर आ रहा है? ऐसे में टैरो कार्ड्स भविष्य की ऊर्जा और संकेतों को समझने में हमारी मदद करते हैं। आइए जानते हैं आज का 23 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सितारे क्या इशारा कर रहे हैं।क्या आज आपकी किस्मत का तारा बुलंद रहेगा? या किसी खास क्षेत्र में बरतनी होगी सावधानी?स्वास्थ्य, करियर, धन और रिश्तों के लिहाज से आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आइए, जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की नजर से आपकी राशि का हाल।