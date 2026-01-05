Hans–Malavya Rajyog 2026: इस दिन बनने जा रहा है साल का पहला हंस-मालव्य राजयोग, इन राशियों को मिलेगा भरपूर लाभ

Hans–Malavya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में हंस-मालव्य राजयोग को सबसे शक्तिशाली राजयोग में से एक माना गया है। हंस राजयोग का निर्माण उस समय होता है, जब गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करते हैं। मालव्य योग का निर्माण उस समय होता है जब शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करते हैं। साल 2026 के मध्य में हंस- मालव्य योग बनने जा रहा है। 2 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे वहीं। 2 अप्रैल जून को गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। मार्च और जून के बीच में ये राजयोग बनेगा। आइए जाने इस राजयोग से किन राशियों की किस्मत खुल सकती है।