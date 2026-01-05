5 जनवरी 2026,

सोमवार

राशिफल

Tarot Card Rashifal 6 January 2026: टैरो राशिफल: आज कार्ड्स ने किन राशियों के लिए दिए उन्नति के संकेत? जानें अपना भाग्य

Today Tarot Horoscope 6 January 2026: 6 जनवरी 2026 का टैरो राशिफल: मेष से मीन राशि तक, टैरो कार्ड्स के जरिए जानें कैसा रहेगा आपका करियर, वित्त और स्वास्थ्य। मिथुन को मिलेगा अटका धन, तो कर्क के लिए सफलता के द्वार खुलेंगे।

2 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Jan 05, 2026

Tarot Card Rashifal 6 January 2026

Tarot Card Rashifal 6 January 2026: टैरो राशिफल: आज कार्ड्स ने किन राशियों के लिए दिए उन्नति के संकेत? जानें अपना भाग्य

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज आपको काम में पूरी सतर्कता बरतनी है. कोई भी शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है, वरना दिक्कतें बढ़ जाएंगी. पैसों के मामले में भी सावधानी जरूरी है, लेनदेन सोच-समझकर करें. दिमाग शांत रखना है तो मेडिटेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)

अगर आप व्यापार में हैं तो आज पार्टनर के साथ मिलकर काम करते वक्त हर कदम फूंक-फूंककर रखिए. लापरवाही भारी पड़ सकती है. विदेश से जुड़े काम करने वालों को अच्छा फायदा मिल सकता है. किसी की नकारात्मक बात आपके रिश्तों पर असर डाल सकती है, थोड़ा संभलकर चलें

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)

गुस्से पर कंट्रोल रखना आज आपके लिए बहुत जरूरी है. जो पैसे अटके हुए थे, वो आपको मिल सकते हैं. काम का दबाव रहेगा, थोड़ा परेशान भी रह सकते हैं. आपके दुश्मन आपकी ताकत देखकर खुद ही शांत हो जाएंगे. धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे.

आज का राशिफल, मंगलवार, 6 जनवरी 2026

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)

आज आप में जबरदस्त जोश और एनर्जी दिखेगी. नई प्लानिंग करें, फायदा होगा. वक्त की अहमियत समझें और उसका पूरा इस्तेमाल करें. आर्थिक तौर पर दिन शानदार है, निवेश या सेविंग से फायदा मिलेगा.

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)

ऑफिस में सीनियर्स से बहस करने से बचें, वरना माहौल तनावपूर्ण हो सकता है. नकारात्मक लोगों और कामों से दूरी बनाकर रखें. पैसे के लिहाज से दिन अच्छा है.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)

दिन थोड़ा चुनौती भरा है, सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. मन में डर या चिंता रह सकती है, लेकिन नए लोगों से जुड़ें, इससे आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा. पैसों के मामले में कुछ रुकावटें आ सकती हैं

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope)

आज अपनी बातों पर कंट्रोल रखें, गलत शब्द रिश्तों में खटास ला सकते हैं. बिजनेस को बढ़ाने की प्लानिंग करेंगे और काम में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)

आज दिल की बजाय दिमाग से फैसला लें. नौकरीपेशा लोग रिस्क लेंगे तो फायदा मिलेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, न ज्यादा फायदा, न नुकसान.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज आप भीड़-भाड़ या सोशल एक्टिविटी से दूरी बनाए रखना पसंद करेंगे. अकेले समय बिताकर मन को शांति मिलेगी. बच्चों की पढ़ाई या ज़रूरतों में खर्च बढ़ सकता है. किसी अनजान से पैसे के लेनदेन में सावधानी रखें.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)

कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज आप उसमें पूरी गंभीरता दिखाएंगे. आपकी समझ और एक्टिवनेस दोनों बढ़ेंगी. ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. छोटी यात्रा का योग है, जो फायदेमंद रहेगी.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)

अगर आप विदेशी कंपनी या आयात-निर्यात से जुड़े हैं तो आज तरक्की मिलेगी. पैसों के लिए सोच को पॉजिटिव रखें, वरना खुद ही परेशान हो सकते हैं. धन लाभ के अच्छे संकेत हैं.

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपका मूड काफी अच्छा रहेगा, जोश और खुशी दोनों दिखेंगे. बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके सारे काम आसानी से पूरे होंगे. आपकी मीठी बोली सबको पसंद आएगी. पैसों की स्थिति भी बेहतर होगी

Aaj Ka Rashifal 6 January 2026

