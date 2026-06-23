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राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 23 जून 2026: महेश नवमी पर किस राशि को मिलेगा धन लाभ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Today Horoscope 23 June 2026: महेश नवमी और शुक्ल नवमी के शुभ संयोग में जानें 23 जून 2026 का राशिफल। किन राशियों को मिलेगा आर्थिक लाभ, करियर में सफलता और किन्हें बरतनी होगी सावधानी, पढ़ें सभी 12 राशियों की भविष्यवाणी।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 23, 2026

Daily Horoscope 23 June 2026

Aaj Ka Rashifal 23 June 2026 : महेश नवमी, शुक्ल नवमी और कन्या राशि में चंद्रमा के प्रभाव से जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का करियर, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक जीवन का भविष्यफल (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 23 June 2026: दैनिक राशिफल 23 जून 2026: आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, महेश नवमी पर्व और मंगलवार का शुभ संयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सकता है। कन्या राशि में स्थित चंद्रमा व्यावहारिक सोच, योजना और अनुशासन को बढ़ावा देगा, जबकि मंगल का प्रभाव साहस और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। ऐसे में कुछ राशियों को धन और करियर में लाभ मिल सकता है, वहीं कुछ को खर्च और रिश्तों के मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 23 जून 2026 का दिन।

मेष राशिफल

चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मी स्वार्थ के वशीभूत होकर हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। भावनात्मक संबंधों के प्रति मोह बढ़ेगा। खर्च अनियंत्रित हो सकते हैं।

  • शुभ रंग: ग्रे (Grey)
  • शुभ अंक: 3

वृषभ राशिफल

शैक्षणिक कार्यों को लेकर दुविधा की स्थिति रहेगी, जिससे एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल होगा। व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करने से बचना होगा। आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भरता बढ़ सकती है। कोई शुभ समाचार मिलने से मन उत्साहित रहेगा।

  • शुभ रंग: चमकीला सफेद (Bright White)
  • शुभ अंक: 9

मिथुन राशिफल

तेज गति से कार्य करने की मंशा और निरंतर परिश्रम के बावजूद वांछित धन लाभ पाने में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष के कार्यों से गौरान्वित होने के अवसर मिलेंगे।

  • शुभ रंग: पीला (Yellow)
  • शुभ अंक: 6

कर्क राशिफल

शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रमों को लेकर उत्सुकता और थोड़ा तनाव, दोनों ही बने रह सकते हैं। आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। भाग्य के समर्थन से संपत्ति और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी।

  • शुभ रंग: गहरा नीला (Dark Blue)
  • शुभ अंक: 7

सिंह राशिफल

भावनात्मक रिश्तों में अपनी बात को अत्यधिक महत्व देने से तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। शेयर बाजार से लाभ होने के योग हैं। भवन और अन्य सुख-सुविधाओं के रखरखाव पर विशेष धन खर्च हो सकता है।

  • शुभ रंग: सुनहरा (Golden)
  • शुभ अंक: 3

कन्या राशिफल

व्यवस्थाओं पर नियंत्रण मजबूत होगा। उच्च अधिकारियों का पूर्ण समर्थन मिलने से कार्यप्रणाली में बदलाव करने में सफल रहेंगे। भावनात्मक संबंधों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें।

  • शुभ रंग: भूरा (Brown)
  • शुभ अंक: 1

तुला राशिफल

तनावपूर्ण स्थितियों में भी अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। अधिक लाभ की संभावना होने पर भी धन को जोखिम में डालने से बचें। धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति रुचि बढ़ेगी। विरोधियों पर पैनी नजर रखनी होगी।

  • शुभ रंग: गुलाबी (Pink)
  • शुभ अंक: 4

वृश्चिक राशिफल

आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे आपको दूसरों के परिश्रम का भी लाभ प्राप्त हो। अपनी तकनीकी दक्षता से कम समय में अधिक कार्य व्यवस्थित करने में सफल रहेंगे। कानूनी मामलों में लापरवाही बिल्कुल न बरतें।

  • शुभ रंग: गहरा नीला (Dark Blue)
  • शुभ अंक: 6

धनु राशिफल

व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति रुझान बढ़ेगा और पुरानी रुकावटें दूर हो सकती हैं। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपने परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा और नए अवसर सामने आएंगे। नौकरी में परिवर्तन के प्रयास सफल रहेंगे, लेकिन भावनात्मक संबंधों में थोड़ी दूरी बढ़ सकती है।

  • शुभ रंग: क्रीम (Cream)
  • शुभ अंक: 5

मकर राशिफल

शिक्षा संबंधी कार्यों में रुकावटें और मानसिक तनाव आ सकता है। पढ़ाई में रुचि कम होने का सीधा प्रभाव आपके परिणामों पर दिखाई देगा। अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाना होगा। भावनात्मक संबंधों में मधुरता लाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे।

  • शुभ रंग: कॉफी (Coffee)
  • शुभ अंक: 8

कुम्भ राशिफल

विरोधियों की मंशा को समय रहते पहचानना होगा, अन्यथा आखिरी वक्त पर अपने प्रयासों की दिशा बदलनी पड़ सकती है। सरकार या प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं।

  • शुभ रंग: नारंगी (Orange)
  • शुभ अंक: 2

मीन राशिफल

मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत होगा। हालांकि, धन की उपलब्धता में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। नई तकनीक सीखने के अवसर मिलेंगे। कला, लेखन और संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी उच्च गुणवत्ता के बल पर बड़े अवसर प्राप्त होंगे।

  • शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)
  • शुभ अंक: 9

Disclaimer: यह राशिफल ज्योतिषीय गणनाओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। वास्तविक परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर कर सकते हैं।

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Updated on:

22 Jun 2026 11:25 pm

Published on:

23 Jun 2026 05:24 am

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