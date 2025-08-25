Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 25 August 2025: प्रेम, पैस और प्रोफेशन, 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 25 अगस्त का दिन?

Aaj Ka Rashifal, 25 August 2025: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 25 अगस्त 2025 का राशिफल।जानिए किसकी चमकेगी किस्मत और किसको रहना होगा सतर्क।

भारत

MEGHA ROY

Aug 25, 2025

25 august aaj ka rashifal, 25 August ka horoscope, 25 August ka rashifal,
Today Horoscope 25 August 2025

Today Horoscope 25 August 2025: आज का दिन 25 अगस्त कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है, जहां नौकरी, व्यापार, लेन-देन, पारिवारिक रिश्ते, मित्रों से संबंध और सेहत के मामलों में सुधार हो सकता है।वहीं कुछ राशियों के लिए नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आज कोई बड़ा फैसला लें या नहीं, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाएं या निवेश करें तो राशिफल आपकी राह आसान बना सकता है।आइए जानते हैं पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से मेष से लेकर मीन तक, 12 राशियों का आज का राशिफल।

आज का मेष राशिफल: (Today Vrishabh Rashifal)

 आपके स्वभाव की कुछ आदतों के कारण अपनों से दूरी बढ़ गई है। यदि समय रहते अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएंगे तो रिश्तों में सुधार संभव है। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होगी और नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे।

ये भी पढ़ें

Tarot Rashifal 25 August 2025: तुला और मकर के लिए दिन भाग्यशाली, कर्क को सोच-समझकर करना होगा निवेश,जानिए आज की टैरो भविष्यवाणी
राशिफल
aaj ka rashifal 25 august, aaj ka rashifal 25 August 2025,टैरो राशिफल 25 अगस्त,

आज का वृषभ राशिफल: (Taurus Horoscope Today)

घर-परिवार के लोगों से संबंध मधुर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में किसी के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। भाग्य आपका साथ देगा। हर काम आत्मविश्वास और उत्साह से करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी।

आज का मिथुन राशिफल: (Today Mithun Rashifal)

 नया व्यवसाय शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। कानों से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है। अनावश्यक विवादों में बोलने से बचें वरना नुकसान हो सकता है। नौकरी बदलने की संभावना है। राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाही उपलब्धि मिलेगी।

आज का कर्क राशिफल: (Cancer Horoscope Today)

धन संबंधी अटके मामले सुलझने की उम्मीद है। जिन लोगों की आपने मदद की थी, वही आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। मनपसंद कार्य मिलने से प्रसन्नता होगी, हालांकि विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है। मानसिक अस्थिरता बनी रह सकती है।

आज का सिंह राशिफल: (Aaj Ka Singh Rashifal)

 वैचारिक मतभेद खत्म होंगे और दिल की बात किसी से साझा करने का अवसर मिलेगा। कारोबार में नए सौदे लाभकारी रहेंगे। रुके हुए कार्य पूरे होने में थोड़ा और समय लग सकता है। मांगलिक कार्यों में खर्च होने के योग हैं।

आज का कन्या राशिफल: (Aaj Ka Kanya Rashifal)

पुरानी बातों को भुलाकर रिश्तों में नई शुरुआत करें। आपकी प्रगति से विरोधियों को कष्ट हो सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी।

आज का तुला राशिफल: (Aaj Ka Tula Rashifal)

 सामाजिक दायरे और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मन में किसी विषय को लेकर दुविधा है, जो तनाव का कारण बनेगी। उधार दिया पैसा समय पर लौटने की संभावना कम है। मित्र सहयोगी साबित होंगे और यात्रा से लाभ मिलेगा।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

 कार्यस्थल पर आपकी सफलता से सहकर्मी ईर्ष्या करेंगे। कामों में हो रही देरी चिंता बढ़ा सकती है। व्यापार में नई तकनीक अपनाना लाभकारी रहेगा। बहनों से विवाद हो सकता है। धन आगमन में आ रही रुकावट धीरे-धीरे दूर होगी।

आज का धनु राशिफल: (Today Dhanu Rashifal)

 धार्मिक वातावरण में समय व्यतीत होगा। आय के नए साधन मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। परिवार में शुभ आयोजन की योजना बनेगी। दोस्तों के साथ किसी अहम मुद्दे पर चर्चा होगी।

आज का मकर राशिफल: (Capricorn Horoscope Today)

 रुके हुए कार्य और योजनाओं को पूरा करने के लिए आप हरसंभव प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तनाव दे सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखें, सब कुछ आपके पक्ष में होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

आज का कुंभ राशिफल: (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

 नई योजनाओं में निवेश करते समय सोच-समझकर कदम उठाएं। पुराने विवादों वाली जमीन-जायदाद के मसले फिलहाल टल सकते हैं। विरोधी परास्त होंगे। नए परिचय आपके लिए ख्याति का कारण बन सकते हैं। व्यापार विस्तार के अवसर मिलेंगे।

आज का मीन राशिफल: (Pisces Horoscope Today)

 नया कार्य शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लें। निवेश के मामले में सावधानी बरतें। दूसरों की बातों में जल्दी आ जाने की आदत से बचें और खुद को परिपक्व बनाएं। पढ़ाई के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Reading 24 To 30 August 2025: मेष से कन्या तक टैरो के संकेत, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम में क्या लाएगा सप्ताह?
राशिफल
Weekly Tarot Reading, Weekly Tarot Reading 23 To 30 August 2025, टैरो कार्ड राशिफल,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल

tula rashifal

Updated on:

25 Aug 2025 07:00 am

Published on:

25 Aug 2025 06:59 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal, 25 August 2025: प्रेम, पैस और प्रोफेशन, 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 25 अगस्त का दिन?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.