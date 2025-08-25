Aaj Ka Rashifal, 25 August 2025: प्रेम, पैस और प्रोफेशन, 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 25 अगस्त का दिन?

Today Horoscope 25 August 2025: आज का दिन 25 अगस्त कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है, जहां नौकरी, व्यापार, लेन-देन, पारिवारिक रिश्ते, मित्रों से संबंध और सेहत के मामलों में सुधार हो सकता है।वहीं कुछ राशियों के लिए नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आज कोई बड़ा फैसला लें या नहीं, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाएं या निवेश करें तो राशिफल आपकी राह आसान बना सकता है।आइए जानते हैं पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से मेष से लेकर मीन तक, 12 राशियों का आज का राशिफल।