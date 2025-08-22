Weekly Tarot Reading 24 To 30 August 2025: मेष से कन्या तक टैरो के संकेत, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम में क्या लाएगा सप्ताह?

Weekly Tarot Reading 24 To 30 August 2025: 23 अगस्त से शुरू हो रहा नया सप्ताह बहुत सारे ग्रह-नक्षत्र और राशि परिवर्तन कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत कुछ राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ रही है और कुछ राशियों के लिए चुनौतियां। वहीं, टैरो कार्ड्स हमें इस दौरान आने वाली संभावनाओं और सावधानियों की सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे में 24 से 30 अगस्त तक साप्ताहिक टैरो राशिफल मेष से कन्या राशि तक के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, ये जान लेते हैं। साथ ही जानिए इस सप्ताह आपके करियर, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और कैसे आप इस समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। आइए, जानते हैं कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की नजर से आपकी राशि का ग्राफ।
इस हफ्ते मेष राशि के जातकों को कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और नए कामों में व्यस्तता रहेगी। धैर्य बनाए रखें और तनाव से बचें। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा, जहां प्रभाव और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
हेल्थ राशिफल- स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खासकर परिवार के किसी सदस्य या आपकी खुद की तबीयत को लेकर चिंता रह सकती है।
वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह पेशेवर जीवन को लेकर मिला-जुला रहने वाला है। काम के क्षेत्र में आपको अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल और सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा। जल्दबाजी या गलतफहमियों से दूर रहें। निजी जीवन में रविवार को मन कुछ बोझिल या निराशा से घिरा महसूस कर सकता है, वहीं सोमवार को अनुभव से कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। इस सप्ताह धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय आपके पक्ष में रहेंगे।
हेल्थ राशिफल- अगर इस सप्ताह आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। खुद को मेंटली फिट रखने की कोशिश करें।
मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यों में देरी या अड़चन का अनुभव हो सकता है। जिन परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते, उनके साथ सामंजस्य बिठाना ही इस समय की सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। सरकारी कार्यों में रुकावट या प्रशासनिक स्तर पर किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की ओर से भी कुछ चिंता बनी रहेगी। धैर्य और संयम से काम लेना ही लाभकारी रहेगा।
हेल्थ राशिफल- तनाव और थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें।खानपान और नींद की लय पर ध्यान दें।
कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों और उलझनों से भरा रह सकता है। कुछ अनचाहे झंझट सामने आएंगे जिनसे निपटने में आपकी प्रभावशाली स्थिति कमजोर पड़ सकती है। किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने की बजाय सुरक्षित और सही रास्ता चुनना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दौरान सावधानी और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
हेल्थ राशिफल-पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, हल्का भोजन करें।योग और मेडिटेशन से राहत मिलेगी।
सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से शुभ संकेत लेकर आ रहा है। धन और निवेश से जुड़ा कोई कदम आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। किसी प्रियजन के साथ संबंधों में मजबूती आएगी और आपसी जुड़ाव का अहसास होगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर सामने आ सकते हैं, जो आपके करियर की दिशा बदलने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको सफलता और संतोष देने वाला है।
हेल्थ राशिफल- हड्डियों या जोड़ों में हल्की परेशानी हो सकती है।नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग से फायदा मिलेगा।
कन्या राशि के जातकों का करिश्मा और प्रभाव इस सप्ताह अपने चरम पर रहेगा। आपकी सृजनात्मकता और रचनात्मक सोच से लोग प्रभावित होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में मन लगाने और अच्छे परिणाम हासिल करने का है। प्रेम संबंध और भी गहरे होंगे तथा व्यापार में लाभ की संभावनाएं प्रबल हैं। आप अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर जीत की ओर अग्रसर होंगे।
हेल्थ राशिफल- जीवनशैली सुधारने पर स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।पुरानी छोटी तकलीफों को नजरअंदाज न करें।