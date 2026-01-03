Aaj Ka Rashifal 4 January : मेष, वृषभ समेत 5 राशियों को मिलेगी खुशखबरी, आज का राशिफल में जानें अपना भविष्य

Aaj Ka Rashifal 4 January : आज का राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal 4 January 2026 : रविवार 4 जनवरी का दिन कौनसी राशियों के लिए गुडलक लेकर आ रहा है, आपका करियर, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, यह जानना चाहते हैं तो पढ़ें आज 4 जनवरी 2026 माघ मास के पहले दिन का राशिफल (today horoscope)
भावनात्मक संबंधों में दूरियां कम होगी। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। शेयर मार्केट से अच्छे लाभ की उम्मीद रख सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात उत्साहित करेगी।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 8
वाणी की विशेष प्रभाव वाले व्यवसाय में अधिक आर्थिक लाभ की संभावना है। परिवार में किसी खास व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। यात्रा में बहुमूल्य सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
शुभ रंग : ऑफ़ व्हाईट
लकी नंबर : 2
भविष्य की योजनाओं पर बेहतर बातचीत की संभावना है। यात्रा प्रभाव मैं वृद्धि करने वाली रह सकती है। कार्यस्थल पर हो रहे बदलावों से प्रभावित हो सकते हैं। कार्य कुशलता बढ़ाने पर फोकस करना होगा।
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 7
प्रेम संबंधों और पारिवारिक जिम्मेदारियां के बीच सही संतुलन बनाना होगा। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। तुरुत गति से लिए निर्णय लाभ पहुंचा सकते हैं। विरोधियों पर नजर रखनी होगी। आलस्य से बचे।
शुभ रंग : सेफ्रान कलर
लकी नंबर : 9
शारीरिक मेहनत की अपेक्षा सही प्रबंधन को चुनना कार्यों की अपेक्षित गति बढ़ाने में सहायक रहेगा। किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुप्त मंत्रणाए होगी। सरकारी तंत्र का सहयोग तुरंत मिलना कठिन रह्रेगा।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 3
सामान्य से बेहतर दिन है सकारात्मक विचारों के साथ लोगों से मुलाकात होगी। सहयोग मिलेगा व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता महसूस करेंगे। परिवार की अपेक्षा मित्रों से सहयोग जल्दी मिलने की संभावना है।
शुभ रंग : ब्राऊन कलर
लकी नंबर : 2
नए जॉब और व्यवसाय खोजने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिल सकती है प्रयासों में निरंतरता रखनी होगी प्रेम संबंधों में आज का दिन अपेक्षाकृत साधारण प्रभाव वाला है
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 1
प्रतीक्षा कर रहे भूमि भवन से जुड़े सौदों में बात आगे बढ़ सकती है पारिवारिक विवादों में कटु शब्द कहने से बचना होगा किसी खास कार्य में बचत खर्च होने की योग बन रहे हैं यात्रा टालना श्रेयकर रहेगा
शुभ रंग : महरून कलर
लकी नंबर : 5
साझेदारी व्यवसाय में पुराने विवाद उठाने से बचना होगा वर्तमान परिस्थितियों पर बातचीत करना बेहतर रहेगा परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बन रहे हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 4
पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं भावनात्मक संबंधों में किसी खास बात पर तनाव हो सकता है कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ सहयोग करना होगा भूमिका में बदलाव की संभावना रहेगी
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 8
बेहतर परिणाम देने वाला दिन रह सकता है प्रयासों की दिशा सकारात्मक रखनी होगी आगामी योजना के लिए अपना पक्ष मजबूती से रखें माता-पिता के साथ धार्मिक यात्राओं पर जाने के योग बन रहे हैं
शुभ रंग : ओरेंज कलर
लकी नंबर : 1
कार्य की अधिकता रहेगी सफल दिन रह सकता है मेहनत के परिणाम जल्दी मिलने की संभावना है गुरुजनों से सहयोग मिलने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं दूर हो सकती है प्रयास करने होंगे
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 6
