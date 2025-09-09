Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 9 September 2025 : आज का दिन कैसा रहेगा, मेष से मीन तक जानिए राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 9 September 2025 : जानिए 9 सितंबर 2025 का दैनिक राशिफल। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन सभी राशियों पर ग्रहों का असर। स्वास्थ्य, करियर, पारिवारिक जीवन और धन से जुड़ी सलाह।

भारत

Dimple Yadav

Sep 09, 2025

Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal (photo- patrika)

Aaj Ka Rashifal, 9 September 2025 : आज का दिन आपकी सोच, व्यवहार और फैसलों पर विशेष असर डाल सकता है। ग्रहों की स्थिति से हर राशि पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल रहा है। चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो या करियर से जुड़ा कोई फैसला, हर क्षेत्र में सतर्कता बरतना जरूरी है। नीचे 9 सितंबर 2025 का आपके लिए राशिफल पढ़ें और जानें आज आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

आज का मेष राशिफल : (Today Mesh Rashifal)

मानसिक स्थिति परेशान रहेगी। निजी जीवन में चल रहे विवाद बढ़ सकते हैं। संतान के व्यवहार से मन दुखी रहेगा। कार्य स्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Tarot Rashifal, 9 September 2025: मंगलवार का दिन मकर और वृषभ राशि पर हनुमान जी की खास कृपा, जानिए अन्य राशियों की भविष्यवाणी
राशिफल
आज का टैरो राशिफल 9 सितंबर 2025, आज का राशिफल, Aaj Ka Tarot Rashifal 9 September 2025

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

निजी जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया है। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें। व्यापार विस्तार के योग हैं।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

संतान की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग में विवाद की स्थिति निर्मित होगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में कमी आएगी। यात्रा संभव है।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

दूसरों के निजी मामलों में दखल देने से बचें। धन हानि के योग बन रहे हैं। व्यापार में मनचाहा लाभ न मिलने से दुखी रहेंगे। न्याय पक्ष उत्तम रहेगा।

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

पारिवारिक कलह के कारण तनाव रहेगा। भाइयों से संबंध कमजोर हो सकते हैं। विरोधी आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

सामाजिक कार्यों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। किसी अजनबी से संबंध बन सकते हैं। नकारात्मक विचारधारा पर अंकुश रखना जरूरी रहेगा।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

व्यापारिक स्थिति मध्यम रहेगी। कर्ज की अधिकता से परेशान रहेंगे। भाइयों से चल रहे संपर्क विवाद आपसी समझौते से ही सुलझ सकते हैं।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

दिनचर्या में बदलाव लाना जरूरी है। स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। संतान के व्यवहार से खुश रहेंगे। जीवनसाथी से अनबन संभव है।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। व्यवहार में नम्रता लानी जरूरी होगी। नौकरी में बदलाव का योग है। आर्थिक संकट दूर होंगे। राजकीय मान सम्मान बढ़ेगा।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

किसी महत्वपूर्ण निर्णय का अवसर मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जीवनसाथी के सहयोग से कार्य सफल होंगे।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

जिद में आप स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। आदतों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो लोग नाराज हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

कार्य की अधिकता बनी रहेगी। राजनीति से जुड़े लोग मान-सम्मान प्राप्त करेंगे। माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। मनपसंद भोजन की प्राप्ति होगी।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Tarot Rashifal, 8 September 2025: मीन, वृश्चिक और कन्या राशि पर शिव की विशेष कृपा, आज के टैरो राशिफल में जानिए
राशिफल
दैनिक टैरो राशिफल 8 सितंबर, मेष से मीन राशिफल,Aaj Ka Tarot Rashifal 8 September 2025,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

Published on:

09 Sept 2025 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal, 9 September 2025 : आज का दिन कैसा रहेगा, मेष से मीन तक जानिए राशिफल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.