आज का राशिफल : शनिदेव की इन राशियों पर रहेगी आज खास नजर

आज 11 जुलाई 2020 को शनिवार saturday का दिन है। ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता माना जाता है। इसका रंग काला व रत्न नीलम है। इस दिन की कारक देव शनिदेव हैं। वहीं इस दिन श्री हनुमान की भी पूजा का विधान है।

आज का विशेष : Today's Special 11 July 2020

आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि ( 01:33 PM तक फिर सप्तमी ) व दिन शनिवार ( 11 july 2020, Friday ) का है। इस दिन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद ( 05:33 AM तक उत्तर भाद्रपद ) रहेगा। वहीं आज ही सावन 2020 का पहला शनिवार भी है।

11 जुलाई 2020 का शुभ मुहूर्त...

अभिजित मुहूर्त - 11:36 AM से 12:31 PM

अमृत काल - 02:58 AM, जुलाई 12 से 04:45 AM, जुलाई 12

रवि योग - 05:33 AM से 05:16 AM, जुलाई 12

11 जुलाई 2020 का अशुभ मुहूर्त...

यमगण्ड - 13:45:28 से 15:27:32 तक

राहुकाल - 08:39:18 से 10:21:22 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 11 जुलाई 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 11 July 2020, saturday

1. मेष राशि-

व्यवसाय में नई योजना लागू हो सकती है। व्यस्तता के चलते स्वास्थ बिगड़ सकता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए और कड़ी मेहनत करनी होगी। बहनों से संबध में कडवाहट की संभावना के बीच संतान सुख की प्राप्ति संभव है।

2. वृषभ राशि-

मन की अस्थिरता के कारण फैसले लेने में सक्षम नहीं रहेंगे। अपने क्रोध पर अंकुश रखें। अपने संबंधों के कारण रुके कार्य को गति मिलेगी। मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। संतो का सानिध्य मिलेगा।

3. मिथुन राशि-

आकस्मिक धन लाभ होगा। किसी बड़े निवेश का अंदेशा है। जो लाभदयक रहेगा। व्यापार व्यवसाय को नई उंचाई मिलेगी। विरोधी सक्रिय होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ की चिंता रहेगी। संतान सुख संभव।

4. कर्क राशि-

नौकरी पेशा लोगों के लिए समय शुभ है। पारिवारिक समारोह की तैयारी में लगे रहेंगे। परिजनों का सहयोग मिलेगा। दांत संबंधित रोग से पीड़ित रहेंगे। पिता के साथ किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी।

5. सिंह राशि-

अटके काम पूरे होंगे। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी। अपने कार्य ध्यान देकर ही पूरे करें। जीवन साथी के सहयोग से कार्य पूरे होंगे। मौज मस्ती में समय व धन खर्च होगा।

6. कन्या राशि-

मांगलिक कार्यो में शामिल होने के साथ ही संतान की उन्नति से प्रसन्न होंगे। अपने सहकर्मियों से मतभेद संभव है। विरोधी नुकसान पंहुचा सकते हैं। विदेश जाने के योग बन रहे हैं। लेकिन, स्वास्थ कमजोर रहेगा।

7. तुला राशि-

क्रोध की अधिकता के बीच व्यापरिक नए सौदे लाभ देंगे। नए मित्र बनेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढेगी। विवाह प्रस्ताव सफल होंगे। बहनों का सहयोग मिलेगा।

8. वृश्चिक राशि-

नई जिमेदारी मिलने से लोगों का नजरिया बदलेगा। अपने अधिकारियों से संबंधो में नजदिकियां आएंगी। स्वास्थ में सुधार होगा। पारिवारिक झगड़े बैठ कर हल होंगे। आकस्मिक यात्रा हो सकती है। जीवन संगनी का साथ मिलेगा।

9. धनु राशि-

आपकी राशि के कुछ लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी सकिय होंगे, सतर्कता से समय व्यतीत करें। पेट संबंधित रोग से पीड़ित रहेंगे। आर्थिक लाभ होगा। भवन परिवर्तन संभव है।

10. मकर राशि-

अपने संपर्क का आज लाभ मिलेगा। मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक माहौल आनंदप्रद रहेगा। पेट संबंधित रोग से ग्रस्त रहेंगे।

11. कुम्भ राशि-

यात्रा के योग के बीच नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। परीक्षार्थी सफल होंगे। अपने व्यवहार से अधीनस्थों का दिल जीत लेंगे। घरेलु विवाद के कारण तनाव में रहेंगे। न्याय पक्ष अनुकूल रहेगा।

12. मीन राशि-

जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचें। रुके कार्यों में अचानक गति आ सकती है। सुख साधनों पर बड़ा खर्च आज संभव है। किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बना सकते है। पुराना लेनदेन होगा।