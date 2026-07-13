13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

आज का राशिफल: 13 जुलाई 2026 का दिन किस राशि के लिए कैसा रहेगा? जानिए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal- 13 जुलाई का दिन सभी आपके के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। जानिए 13 जुलाई का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Jul 13, 2026

Aaj Ka Rashifal July 13 2026 Daily Horoscope Aries to Pisces prediction

Aaj Ka Rashifal- जानिए 13 जुलाई 2026 का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal- 13 जुलाई 2026 का राशिफल कई राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है, वहीं कुछ लोगों को सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत रहेगी। आज कुछ राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं, कुछ लोगों को स्वास्थ्य, विवाद और जल्दबाजी से बचने की जरूरत होगी।जानिए 13 जुलाई का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल। (Daily Horoscope)

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि वालों की व्यापारिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पुराने हिसाब-किताब संभालने होंगे। भावनात्मक रूप से मजबूत दिखाई देंगे। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है।

शुभ रंग-ग्रे
शुभ अंक- 7

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि वालों को वाणी पर संयम रखना होगा। भावनात्मक रिश्तों साथ मिलेगा पर थोड़ा तनाव भी रह सकता है। व्यवसायगत खर्चे बढ़ेंगे यात्रा योग बन रहे हैं।

शुभ रंग-ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 9

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि वालों की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। एक से अधिक कार्यों में संलिप्तता के कारण तनाव रह सकता है। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी।

शुभ रंग-लाइट ग्रीन
शुभ अंक- 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि के लिए अनिश्चय की स्थिति बन सकती है। व्यापार में पूंजी की उपलब्धता के लिए जूझना होगा। मनोरंजन और पर्यटन से जुड़े कार्य क्रम बन सकते हैं।

शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि वालों को व्यवसाय में शीघ्रता से लिए निर्णय और छोटे सौदे ज्यादा लाभकारी रहेंगे। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नया प्रबंधन के क्षेत्र में नया सीखने को मिलेगा।

शुभ रंग-यलो
शुभ अंक- 8

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि वालों के लिए व्यवसाय से जुड़ी महत्वपूर्ण बातचीत असर कारक रहेगी। प्रेम संबंधों में साथी को आर्थिक और भावनात्मक मदद करनी पड़ सकती है। यात्रा में सावधानी रखे।

शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 4

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। प्रिय जनों का सानिध्य मिलेगा। मांगलिक कार्यों की सूचना मिलेगी। जीवनसाथी को महत्व दें।

शुभ रंग-ब्ल्यू
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि वालों को कार्य से जुड़ी अनिश्चितता आने की संभावना है स्वयं पर ज्यादा तनाव लेने से बचना होगा स्वास्थ्य का ख्याल रखें मित्रों और संबंधियों की मदद मिलेगी।

शुभ रंग-ऑरेंज
शुभ अंक- 3

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि वालों को नए भावनात्मक संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। अर्थव्यवस्था से जुड़े सुधार का सही समय है. सामूहिक प्रयासों शीघ्र को सफलता मिलेगी।

शुभ रंग-सिल्वर
शुभ अंक- 1

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि वालों को दुसरों पर निर्भरता कम करनी होगी। बदलती हुई परिस्थितियों में भूमिका में बदलाव संभव है। लाइम लाइट में आने से बचें। भोजन स्वास्थ्य के अनुसार लें। समस्या की संभावना है।

शुभ रंग-कॉफी
शुभ अंक- 6

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि वालों को शिक्षा से जुड़े मामलों में चिंतित रह सकते हैं। उच्च संपर्कों का उपयोग करना होगा। समस्याओं के समाधान मिलेंगे प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। सुचनाओं का सही उपयोग करें।

शुभ रंग- कॉपर
शुभ अंक- 5

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि वालों को कार्य स्थल पर सभी पक्षों का समर्थन मिलेगा व्यवसाय या जीवन में महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले लेने का सही समय है परिवार में पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं

शुभ रंग-डार्क
शुभ अंक- 9

साप्ताहिक राशिफल 12-18 जुलाई: जानिए मेष से कन्या राशि तक के लिए क्या कहते है सितारे

ये भी पढ़ें
weekly horoscope 12 to 18 july 2026 saptahik rashifal Aries to Virgo

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jul 2026 10:06 am

Published on:

13 Jul 2026 09:33 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / आज का राशिफल: 13 जुलाई 2026 का दिन किस राशि के लिए कैसा रहेगा? जानिए दैनिक राशिफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026: तुला से मीन तक जानिए टैरो कार्ड्स का साप्ताहिक भविष्यफल

राशिफल

साप्ताहिक राशिफल: 12 से 18 जुलाई तक तुला से मीन राशि वालों का कैसा रहेगा समय?

weekly horoscope 12 to 18 july 2026 saptahik rashifal Libra and Pisces
राशिफल

Aaj Ka Rashifal- 12 जुलाई सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा? दैनिक राशिफल में जानिए क्या कहते आपके सितारे

aaj ka rashifal 12 july 2026 daily horoscope all zodiac signs
राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026: मेष, वृषभ, मिथुन समेत इन 6 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं टैरो कार्ड्स?

Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026 aries to virgo prediction
राशिफल

साप्ताहिक राशिफल 12-18 जुलाई: जानिए मेष से कन्या राशि तक के लिए क्या कहते है सितारे

weekly horoscope 12 to 18 july 2026 saptahik rashifal Aries to Virgo
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.