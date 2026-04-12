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Tarot Rashifal 13 April 2026: आज का टैरो राशिफल: 12 राशियों में इन राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें किसे मिलेंगे शुभ संकेत

Tarot Horoscope Today: 13 अप्रैल का दिन कई राशियों के लिए नए संकेत लेकर आया है। कहीं भाग्य का साथ मिलेगा, तो कहीं थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल एक आसान और सहज अंदाज में...

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 12, 2026

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13 अप्रैल को किस राशि की चमकेगी किस्मत|Freepik

Today Tarot Rashifal 13 April 2026: सोमवार का दिन ग्रहों की चाल और ऊर्जा के लिहाज से कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। टैरो कार्ड्स की गणना बताती है कि आज किस्मत और कर्म का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। कुछ राशियों को सफलता और गुड लक का साथ मिलेगा, तो वहीं कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी। आज का दिन फैसले लेने और नई शुरुआत करने के लिए भी अहम साबित हो सकता है। आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, सभी 12 राशियों का आज का हाल।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mesh)

आज छोटी सी लापरवाही बड़ा असर डाल सकती है। परिवार में तनाव बढ़ने के संकेत हैं, इसलिए सोच-समझकर बोलें। घर के बुजुर्गों की सेहत को लेकर सतर्क रहें और उनकी देखभाल में कोई कमी न रखें।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Vrishabh)

आज स्वास्थ्य आपका थोड़ा कमजोर रह सकता है। थकान, दर्द या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और अगर यात्रा का योग बने तो सावधानी से जाएं।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mithun)

दिन मिला-जुला रहेगा। कामकाज में रफ्तार बनी रहेगी और आमदनी भी संतोषजनक रहेगी। छोटे ट्रिप या काम से जुड़ी यात्रा का योग बन सकता है, जो फायदेमंद साबित होगा।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Kark)

अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल है। हालांकि दोपहर के बाद खर्च बढ़ सकते हैं और विरोधी सक्रिय हो सकते हैं इसलिए सतर्क रहें।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Singh)

आज अचानक बदलाव आपको असहज कर सकते हैं। हालात आपके खिलाफ लग सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें। मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को शांत रखें।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kanya)

दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें। आज अनावश्यक हस्तक्षेप आपको परेशानी या बदनामी में डाल सकता है। अपने काम पर ध्यान दें, वही बेहतर रहेगा।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

घरेलू जीवन में उथल-पुथल बनी रह सकती है। दोपहर के बाद तनाव और बढ़ सकता है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए संयम से काम लें।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Vrishchik)

खर्चों में कमी आने से राहत महसूस होगी। मन थोड़ा शांत रहेगा, लेकिन बच्चों से जुड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है। बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करें।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Dhanu)

मां की सेहत को लेकर ध्यान देना जरूरी है। आर्थिक मामलों में आज आपको फायदा मिल सकता है। सही प्रयास करेंगे तो बचत भी बढ़ेगी।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

आज खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लापरवाही से सेहत बिगड़ सकती है। काम के क्षेत्र में सफलता और संतोष मिलने के योग हैं।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kumbh)

आज आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी। कम समय में अच्छा परिणाम मिल सकता है। नई उपलब्धियों के संकेत हैं।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Meen)

व्यापार में लाभ के योग मजबूत हैं। परिवार, खासकर माता का सहयोग मिलेगा। हालांकि संतान से जुड़ी कोई बात मन को थोड़ा परेशान कर सकती है।

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Published on:

12 Apr 2026 01:19 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Rashifal 13 April 2026: आज का टैरो राशिफल: 12 राशियों में इन राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें किसे मिलेंगे शुभ संकेत

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