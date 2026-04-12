Tarot Rashifal 13 April 2026: आज का टैरो राशिफल: 12 राशियों में इन राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें किसे मिलेंगे शुभ संकेत

Today Tarot Rashifal 13 April 2026: सोमवार का दिन ग्रहों की चाल और ऊर्जा के लिहाज से कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। टैरो कार्ड्स की गणना बताती है कि आज किस्मत और कर्म का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। कुछ राशियों को सफलता और गुड लक का साथ मिलेगा, तो वहीं कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी। आज का दिन फैसले लेने और नई शुरुआत करने के लिए भी अहम साबित हो सकता है। आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, सभी 12 राशियों का आज का हाल।