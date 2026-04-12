Surya Nakshatra Gochar April 2026: अश्विनी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश बदलेगा किस्मत, इन 4 राशियों को मिलेगा यश और धन का जबरदस्त लाभ

Surya Nakshatra Gochar April 2026: सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में यश, सम्मान, आत्मबल और पिता का कारक माना जाता है, इसलिए इसका नक्षत्र परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण होता है। अप्रैल 2026 में सूर्य का अश्विनी नक्षत्र में गोचर कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। यह गोचर केतु के नक्षत्र में होने के कारण अचानक मिलने वाले अवसर, मान-सम्मान और आर्थिक लाभ का संकेत दे रहा है। 14 अप्रैल 2026 को सुबह 09:38 बजे सूर्य अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 28 अप्रैल तक इसी में संचरण करेगा। इस दौरान कुछ राशियों को करियर, धन और प्रतिष्ठा में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, वहीं कुछ को सतर्क रहने की जरूरत भी होगी। खासतौर पर 4 राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ और तरक्की दिलाने वाला साबित हो सकता है।