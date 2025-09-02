Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Tarot Rashifal, 3 September 2025: मेष से मीन तक, जानिए किन राशियों की किस्मत आज देगी साथ

Aaj Ka Tarot Rashifal, 3 September 2025: सितारों की चाल और टैरो की ऊर्जा मिलकर आपके दिन को खास बना सकती है। कुछ राशि वालों को मिलेगी नई शुरुआत की सौगात, तो कुछ को मिल सकता है मानसिक शांति और आर्थिक लाभ।

भारत

MEGHA ROY

Sep 02, 2025

3 सितंबर की भविष्यवाणी, 3 सितंबर का टैरो राशिफल, 3 सितंबर का राशिफल, aaj ka rashifal 3 September,
Tarot Rashifal 3 September 2025 | फोटो सोर्स- Patrika.com

Today Tarot Rashifal 3 September 2025: आज का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। सितारों की चाल और टैरो की ऊर्जा मिलकर आपके दिन को खास बना सकती है। कुछ राशि वालों को मिलेगी नई शुरुआत की सौगात, तो कुछ को मिल सकता है मानसिक शांति और आर्थिक लाभ। वहीं कुछ राशियों को आज रहना होगा थोड़ा सतर्क भावनात्मक निर्णयों से बचना जरूरी होगा। टैरो कार्ड्स बताते हैं कि किन्हें आज मिल सकती है सफलता, किसका रुका हुआ काम बनेगा और किसे लेना।आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से कि 3 सितंबर 2025 को आपकी राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

मेष टैरो राशिफल ( Aaj Ka Mesh Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन विद्यार्थियों के लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। आपकी सूझबूझ और समझदारी आपको मज़बूत स्थिति में खड़ा करेगी। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा और भविष्य के लिए नई राहें खुलेंगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Kark Rashi)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की ज़रूरत है। बदलते मौसम का असर पड़ सकता है, साथ ही माता-पिता से मतभेद होने की संभावना है। गुस्से पर काबू रखें और धैर्यपूर्वक निर्णय लें, तभी परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी।

मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Rashifal )

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज मिथुन राशि वालों को शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। आपकी वाणी किसी को आहत कर सकती है और इससे अच्छे मौके भी हाथ से निकल सकते हैं। बोलने से पहले ठहरें, यही आपके लिए लाभदायक होगा।

कर्क टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Kark Rashi)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के जातकों को रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। हालांकि संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं मन को परेशान कर सकती हैं। कुल मिलाकर दिन संतुलित रहेगा कुछ राहत, कुछ चुनौती।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Singh Tarot Rashifal )

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज नए आय स्रोत खुल सकते हैं। आपकी शांत और संयमित प्रवृत्ति कई समस्याओं को टाल देगी। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के भी योग हैं।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Kanya Rashi)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए कारोबार से जुड़ी स्थितियां बेहतर रहेंगी। आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं और विस्तार के अवसर प्राप्त करेंगे। मेहनत का फल आपको सकारात्मक दिशा में आगे ले जाएगा।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tula Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों के लिए यह समय बेहद लाभकारी रहेगा। नौकरीपेशा और व्यापार से जुड़े लोगों को आर्थिक फायदा मिलेगा। इस अवधि में आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और आपकी स्थिति मजबूत बनेगी।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Vrishchik Rashi)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख और धन में बढ़ोतरी के संकेत हैं। सेहत में सुधार होगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। घरेलू माहौल सकारात्मक रहेगा।

धनु टैरो राशिफल (Aaj Ka Dhanu Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों को आज नए कार्यों को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियों में भी थोड़ी राहत मिलेगी। जटिल समस्याओं का हल निकलने से मन हल्का महसूस करेगा।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar Rashi)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि वालों के लिए घरेलू और दांपत्य जीवन की परेशानियां कम होंगी। नए कार्यों में दोस्तों और परिचितों का पूरा सहयोग मिलेगा। यह समय रिश्तों और काम, दोनों में संतुलन लाने वाला रहेगा।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Kumbh Tarot Rashifal )

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों का मानसिक दबाव धीरे-धीरे कम होगा। बच्चों से जुड़ी समस्याएं भी सुलझने लगेंगी। सरकारी कार्यों या कानूनी मामलों में लाभ मिलने की संभावना है।

मीन टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Meen Rashi)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि वालों का ध्यान आज धर्म और भाग्य से जुड़े विषयों पर रहेगा। करियर और आजीविका में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिन के उत्तरार्द्ध में आपकी लोकप्रियता फिर से चरम पर होगी।

आज का राशिफल

राशिफल

tarot card rashifal

