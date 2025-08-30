Patrika LogoSwitch to English

Saptahik Tarot Rashifal 31 August To 6 September 2025: तुला से मीन तक, जानिए इस सप्ताह आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ

Weekly Tarot Reading, 31 August To 6 September 2025: इस सप्ताह कई राशियों के लिए खास हो सकता है, क्योंकि ग्रहों और तारों की स्थिति बदलने वाली है। कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह अवसरों से भरा हुआ होगा, तो कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण और कुछ के लिए सामान्य रहेगा।

भारत

MEGHA ROY

Aug 30, 2025

Weekly Tarot Reading 31 August To 6 September 2025, 31 अगस्त से 6 सितंबर 2025,
Weekly Tarot Reading 31 August To 6 September 2025|फोटो सोर्स- Patrika.com

Weekly Tarot Horoscope, 31 August To 6 September 2025: 31 अगस्त से शुरू हो रहा है नया सप्ताह, ग्रह नक्षत्र और राशि परिवर्तन के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। इस सप्ताह कई राशियों के लिए खास हो सकता है, क्योंकि ग्रहों और तारों की स्थिति बदलने वाली है। कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह अवसरों से भरा हुआ होगा, तो कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण और कुछ के लिए सामान्य रहेगा। अगर आपको भी अपने इस सप्ताह का भविष्य जानना है, तो पढ़िए अपने राशि के अनुसार साप्ताहिक टैरो राशिफल, जो आपको बताएगा कि इस हफ्ते आपको क्या संभावनाएं और चुनौतियां मिल सकती हैं। आइए जानते हैं, कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की नजर से अन्य राशियों के ग्रहों की चाल।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल (Tula Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड संकेत कर रहे हैं कि तुला राशि के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा। हालांकि आपके स्वभाव में थोड़ी तीक्ष्णता दिखाई दे सकती है। इस दौरान अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर होगा, वरना इसका असर सीधे आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। जीवनसाथी या कारोबारी सहयोगी के साथ किसी मुद्दे को लेकर मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है।

saptahik rashifal 31 August To 6 September 2025, Saptahik Tarot Rashifal, Weekly Tarot Reading 31 August To 6 September 2025,

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Vrishchik Rashi Saptahik Tarot Rashifal)

वृश्चिक राशि वालों के लिए इस हफ्ते टैरो कार्ड्स खास अनुभव लेकर आ रहे हैं। आपके आसपास का कोई व्यक्ति आपको आकर्षित कर सकता है। नौकरीपेशा जातकों को करियर में नए मौके मिलने के संकेत हैं, जिनसे आगे सफलता की राह बनेगी। हालांकि, इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (Dhanu Rashi Saptahik Tarot Rashifal )

धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह आत्मविश्वास की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने नेटवर्क और संपर्कों को मजबूत बनाने पर जोर दें। किसी बात को लेकर मन उदास हो सकता है और परिणाम भी आपकी उम्मीदों के अनुसार न मिल पाएं। आलोचना और शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सलाह है कि अपनी वाणी को संयमित रखें और किसी भी डील या समझौते के दौरान धैर्य बनाए रखें।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल (Makar Weekly Tarot Rashifal)

मकर राशि के जातक इस सप्ताह नए कार्यों और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और कामकाज में प्रगति देखकर मन प्रसन्न होगा। निजी जीवन में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपका मन हल्का होगा और आप नई ऊर्जा से भर जाएंगे।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Kumbh Rashi Saptahik Tarot Rashifal)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कई मायनों में लाभदायक साबित हो सकता है। लंबे समय से जिस अवसर की प्रतीक्षा थी, वह अब मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। अचानक लाभ होने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए मौके का लाभ उठाने की कोशिश करें। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा और घरेलू माहौल खुशनुमा बना रहेगा।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Meen Weekly Tarot Rashifal)

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नौकरी और करियर के लिहाज से नए प्रस्ताव लेकर आ सकता है। हालांकि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए। स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, जिससे मूड प्रभावित होगा। फिजूलखर्ची से दूर रहें और रिश्तों में अनावश्यक विवाद से बचें, वरना जीवनसाथी या साझेदार के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है।

Saptahik Rashifal 31 August to 6 September 2025

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Saptahik Tarot Rashifal 31 August To 6 September 2025: तुला से मीन तक, जानिए इस सप्ताह आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ

