Saptahik Rashifal 31 Aug to 6 September 2025: इन राशियों का इस हफ्ते बदलेगा भाग्य! जानें करियर, कारोबार, सेहत और प्रेम जीवन पर असर

मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में कुछ निजी समस्याएं घेरे रहेंगी। हालांकि कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। भूमि-भवन की खरीद-फरोख्त में शुभ फल प्राप्त होंगे। व्यापार में मनचाहा लाभ और विस्तार की योजना पूरी होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। संतानपक्ष से जुड़ी चिंता दूर होगी।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।