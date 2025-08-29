Patrika LogoSwitch to English

Today Tarot Rashifal 30 August 2025: सिंह को मेहनत, तुला को भाग्य और मीन को चेतावनी, जानें आज आपकी राशि के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स

Today Tarot Rashifal 30 August 2025: शनिवार का दिन कुछ राशियों के लिए मेहनत भरा रहेगा तो कुछ के लिए सौभाग्य भरा दिन हो सकता है। आइए जानते हैं, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 29, 2025

30 अगस्त का टैरो राशिफल, 30 अगस्त का राशिफल, 30 अगस्त की भविष्यवाणी, aaj ka rashifal 30 august,
Tarot Rashifal 30 August 2025|फोटो सोर्स- Patrika.com

Today Tarot Rashifal 30 August 2025: 30 अगस्त 2025 शनिवार का दिन कुछ राशियों के लिए मेहनत भरा रहेगा तो कुछ के लिए सौभाग्य भरा दिन हो सकता है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा ने आज के टैरो राशिफल के जरिए बताया है कि ग्रहों और ऊर्जा के संकेत आपके दिन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को आज अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, तुला राशि वालों के लिए भाग्य साथ देगा, जबकि मीन राशि के जातकों को सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

मेष राशि के जातक आज परिवार से जुड़े आर्थिक विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। अनियंत्रित खर्चों पर रोक लगाने की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, क्योंकि ठंड-जुकाम या बुखार जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खानपान में नियमितता बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन रिश्तों की कसौटी पर परखने वाला रहेगा। भाई-बहनों या परिजनों से जुड़ी बातें थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती हैं। करियर में बदलाव का विचार मन में आएगा, लेकिन जल्दबाज़ी न करें। सेहत में थकान और असुविधा रह सकती है।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

मिथुन राशि के जातकों को आज धन संचय में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं जिससे वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। हालांकि, अच्छे मित्रों और सहयोगियों का साथ आपको राहत और समाधान दिला सकता है।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

कर्क राशि वाले किसी भी काम में जल्दबाज़ी से बचें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर निर्णय लें। आज आप किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कारोबार से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव मिलने की संभावना है।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और संघर्ष से भरा रहेगा। कड़ी मेहनत के बाद ही व्यापार या करियर में सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kanya)

कन्या राशि के जातकों को आज आय के नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश से लाभ की संभावना है। प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकता है और एक से अधिक रिश्तों में उलझने की स्थिति बन सकती है। भूमि या घर से संबंधित लाभकारी योग बन रहे हैं।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

तुला राशि के जो लोग विदेश से जुड़े काम कर रहे हैं या किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उनके लिए दिन भाग्यशाली रहेगा। व्यापार या नौकरी के क्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। किस्मत आपका पूरा साथ देती दिख रही है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से शुभ साबित होगा। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। निवेश और आय के नए स्रोत आपके लिए सक्रिय हो सकते हैं। पैसों से जुड़ी चिंताएं काफी हद तक कम होंगी।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

धनु राशि वाले आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति बन सकती है। कटु भाषा से बचें, अन्यथा संबंध बिगड़ सकते हैं। धैर्य और संयम से स्थिति संभाली जा सकती है।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन प्रतिस्पर्धा से भरा रहेगा। करियर या व्यापार में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। समझदारी और बुद्धिमत्ता से समस्याओं को हल करने में सफल रहेंगे। कठिन परिस्थितियों में भी आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

कुंभ राशि के जातकों को आज कार्यस्थल पर सम्मान और पहचान मिलेगी। आपकी मेहनत को सराहना प्राप्त होगी और करियर में सफलता के द्वार खुल सकते हैं। यह समय आपके लिए उपलब्धियों से भरा साबित हो सकता है।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal meen)

मीन राशि वाले आज किसी परेशानी में फंस सकते हैं। भरोसेमंद व्यक्ति से धोखा मिलने की आशंका है। किसी भी बड़ी संपत्ति या निवेश से जुड़ा निर्णय फिलहाल टालना बेहतर होगा। सतर्क रहें और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं।

Updated on:

29 Aug 2025 02:58 pm

Published on:

29 Aug 2025 01:45 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Today Tarot Rashifal 30 August 2025: सिंह को मेहनत, तुला को भाग्य और मीन को चेतावनी, जानें आज आपकी राशि के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स

