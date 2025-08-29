Today Tarot Rashifal 30 August 2025: सिंह को मेहनत, तुला को भाग्य और मीन को चेतावनी, जानें आज आपकी राशि के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स

Today Tarot Rashifal 30 August 2025: 30 अगस्त 2025 शनिवार का दिन कुछ राशियों के लिए मेहनत भरा रहेगा तो कुछ के लिए सौभाग्य भरा दिन हो सकता है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा ने आज के टैरो राशिफल के जरिए बताया है कि ग्रहों और ऊर्जा के संकेत आपके दिन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को आज अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, तुला राशि वालों के लिए भाग्य साथ देगा, जबकि मीन राशि के जातकों को सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।