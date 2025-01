Aquarius Yearly Tarot Horoscope 2025: कुंभ राशि के लिए नई सौगात लेकर आया है नया साल, मनोकामना होगी पूरी, व्यापार और नौकरी में लाभ

कुंभ राशि के लोगों के लिए साल 2025 सामान्य रूप से मानवीय व्यवहार को सीखने में विशेष रुचिकर रहने वाला है। आप लोगों के रवैये को जानने के लिए सदा उत्सुक रहेंगे। इस साल आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। इसलिए कहीं न कहीं आप एकांत में रहना पसंद करेंगे। इस वर्ष आपमें भावनाओं को समझने की गहरी समझ होगी।

घर या वाहन लेने में होंगे सक्षम (Will be able to buy a house or vehicle) इस साल के अंदर आपके जीवन में कुछ ऐसा भी समय आ सकता है। जब आप खुद को असहाय देंगे। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के प्रति घनिष्ठ रूप से जुड़े रहने के कारण ऐसा हो सकता है। नया घर या कोई वाहन लेने के उत्सुक रहेंगे। घर का रेनोवेशन भी करवा सकते हैं। आर्थिक रूप से देखें तो आय और व्यय असामान्य रहेगा।

प्लानिंग के साथ करें काम (work with planning) साल 2025 में आपको पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो किसी तरह की रुकावट आ सकती है। इस साल में कुंभ राशि के जातकों को धन की समस्या नहीं होगी। क्योंकि इस दौरान आप आसानी से धन कमाएंगे और अपने आर्थिक जीवन के लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आप अच्छा खासा लाभ कमाने में सक्षम होंगे। साथ ही आपके वेतन में भी वृद्धि होगी।

व्यापार के लिए उचित साल (Good year for business) कुंभ राशि के कुछ जातक इस वर्ष ट्रेडिंग, बिज़नेस आदि के माध्यम से अच्छा खासा पैसा कमाने में सफल होंगे। कुंभ राशि के लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप को शरीर में कोई छोटी भी समस्या लगती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि इस बात की आशंका है कि आप किसी लंबे समय तक बनी रहने वाली बीमारी की चपेट में आ सकते हैं।

नई सौगात लेकर आएगा नया साल (New year will bring new gifts) इस साल आप अपने मौजूदा पद का आनंद लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको नए काम या असाइनमेंट दिए जा सकते हैं, जो आपके लिए आशा की नई किरण लेकर आएंगे। संभावना है कि इस साल कुंभ राशि के जातक जो पाने चाहते हैं, वह उसे पा सकते हैं।

बेहतर करियर (better career) टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार कुंभ राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहे परिणाम मिलेंगे। जो आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह साल डेटा साइंस, अकाउंटेंसी, मास कम्युनिकेशन, थिएटर एक्टिंग या किसी भाषा आदि की पढ़ाई करने करने वालों के लिए बेहतर साबित होगा।

इसके बाद जून तक का समय करियर में उन्नति और संबंधित विकास को लेकर लाभदायक नजर आ रहा है। इस निश्चित अवधि के दौरान आप कड़ी मेहनत करेंगे। पूर्व में किए गए परिश्रम का आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। जटिल या किसी नाजुक स्थिति से निपटने के लिए थोड़ा धैर्य रखें। यह वर्ष आपको दिलचस्प व इच्छित परिणाम देगा।

साल के मध्य में कुछ चुनौती (some challenges in the middle of the year) अपनी वित्तीय ताकत को बढ़ाने के लिए समय का सही इस्तेमाल करें। साल के मध्य में समय कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। साथ ही आपको कुछ अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से यह समय अनुकूल नहीं होगा। इस दौरान मानसिक कष्ट और भावनात्मक परेशानियां भी हो सकती हैं। इस साल आप पूर्ण अनुशासन और एकाग्रता के साथ काम करेंगे।

जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करें (accept responsibilities gladly) नीतिका शर्मा के अनुसार इस साल आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस साल आपको कोई नई सीख मिल सकती है। आपको अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साल के पहले चरण में आपको कोई राहत नहीं होगी।

प्रेम संबंध (love affair) इस साल आपका जीवन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। किसी गलत चुनाव का खामियाजा भी आपको भुगतने को मिल सकता है। मार्च से मई के बीच का समय आपके धैर्य की परीक्षा का समय होगा। इस समय के दौरान आपके प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है। जून के मध्य से आपका प्रेम फिर से कोई नयी करवट ले सकता है। जिसमें गर्मजोशी व प्यार दोनों ही रहेगा।

साल 2025 में आपको अपने दोस्तों का साथ मिलेगा। साथ ही साल प्रेम और भावनात्मकता से पूर्ण रहेगा। कुंभ राशि के वे जो पहले से रिश्ते में हैं, वह बेहद भावुक रहेंगे। इस साल में कुंभ राशि के पुरुष अपने रिश्ते की कमान हाथ में लेंगे। इसके साथ ही अपने पार्टनर पर प्रेम की बरसात करेंगे। जिन लोगों की शादी हो चुकी है। वह अपने परिवार और साथी के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। वहीं इस राशि के सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।