Chandra Grahan 2025: भाद्रपद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से दान शुभ फल देते हैं? राशियों के अनुसार मार्गदर्शन

Chandra Grahan 2025 zodiac remedies: 7 सितंबर, रविवार को भाद्रपद मास की पूर्णिमा है। हिंदी मान्यताओं के अनुसार यह दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन श्रीहरि की पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख-समृद्धि और शांति प्राप्त होती है।इस बार की पूर्णिमा विशेष मानी जा रही है क्योंकि इसी दिन वर्ष का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इसी दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि राशि अनुसार वस्तुओं का दान करने से ग्रहण के नकारात्मक असर कम होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण पर 12 राशियों के लिए कौन सा दान करना शुभ रहेगा।