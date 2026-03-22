Mangal Transit April 2026: मंगल गोचर 2026: शनि के साथ बनेगा खतरनाक योग, मेष-कन्या को रहना होगा सतर्क

Mangal Gochar 2026: अप्रैल 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महीने की शुरुआत में ही ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जब 2 अप्रैल को मंगल ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेगा। पहले से ही इस राशि में सूर्य, शनि और शुक्र मौजूद हैं, ऐसे में मंगल के आगमन से एक विशेष ग्रहयोग बनेगा, जिसे शनि-मंगल युति कहा जाता है।ज्योतिष में शनि और मंगल दोनों को कठोर प्रभाव वाले ग्रह माना जाता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं, तो इसका असर कई स्तरों पर देखने को मिल सकता है व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक और वैश्विक परिस्थितियों तक। इस दौरान तनाव, मतभेद और अस्थिरता जैसी स्थितियां बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।