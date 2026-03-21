Shukra Gochar 2026: 26 मार्च को मेष में शुक्र का प्रवेश, वृश्चिक-कन्या-वृषभ के लिए खतरे की घंटी! प्रॉपर्टी बेचने से बचें

Shukra Gochar 2026: 26 मार्च की सुबह 5 बजकर 13 मिनट पर शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो 19 अप्रैल दोपहर 3 बजकर 51 मिनट तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार यह गोचर जहां कुछ लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, वहीं वृश्चिक, कन्या और वृषभ राशि वालों के लिए यह समय सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है।इस दौरान इन राशियों के जातकों को खासकर अपनी सेहत, मान-सम्मान और संपत्ति से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि में शुक्र का यह गोचर किन-किन तरह के नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।