Shukra Gochar 2026: 26 मार्च को मेष में शुक्र का प्रवेश, वृश्चिक-कन्या-वृषभ के लिए खतरे की घंटी! प्रॉपर्टी बेचने से बचें

Shukra Gochar Effect: 26 मार्च से सावधान रहें ये 3 राशियां|फोटो सोर्स- Freepik
Shukra Gochar 2026: 26 मार्च की सुबह 5 बजकर 13 मिनट पर शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो 19 अप्रैल दोपहर 3 बजकर 51 मिनट तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार यह गोचर जहां कुछ लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, वहीं वृश्चिक, कन्या और वृषभ राशि वालों के लिए यह समय सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है।इस दौरान इन राशियों के जातकों को खासकर अपनी सेहत, मान-सम्मान और संपत्ति से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि में शुक्र का यह गोचर किन-किन तरह के नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा असंतुलन ला सकता है, खासकर आर्थिक और शारीरिक स्तर पर। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और मन भी आराम व सुख-सुविधाओं की ओर ज्यादा आकर्षित हो सकता है, जिससे बजट बिगड़ने की संभावना है।सेहत के मामले में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी, खासकर आंखों से जुड़ी छोटी परेशानी को भी हल्के में न लें। अगर पहले से कोई दिक्कत है, तो समय पर जांच कराना बेहतर रहेगा।राहत की बात यह है कि विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। साथ ही, किसी दोस्त या रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, जो मन को हल्का कर देगी।
कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। आसपास के कुछ लोग आपकी छवि को लेकर भ्रम या गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं, इसलिए हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से काम लेना बेहतर होगा।आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहना जरूरी है। इस समय किसी को बड़ी रकम उधार देना सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि उसे वापस मिलने में देरी हो सकती है।संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें खासतौर पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचने का विचार अभी टालना ही समझदारी है। हालांकि, इन सबके बीच आपके सामाजिक सम्मान और पहचान में धीरे-धीरे सुधार भी देखने को मिल सकता है।
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह गोचर थोड़ा अप्रत्याशित हो सकता है। कुछ स्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां आपको लगे कि लोग सामने कुछ और और पीछे कुछ और कर रहे हैं। ऐसे में आंख बंद करके भरोसा करने से बचना बेहतर रहेगा।सेहत को लेकर भी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए अपने रूटीन और खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना फायदेमंद रहेगा।अच्छी बात यह है कि घर या वाहन से जुड़े फैसलों में लाभ मिल सकता है।
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