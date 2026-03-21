21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Shukra Gochar 2026: 26 मार्च को मेष में शुक्र का प्रवेश, वृश्चिक-कन्या-वृषभ के लिए खतरे की घंटी! प्रॉपर्टी बेचने से बचें

Shukra Gochar 2026 Negative Effects: 26 मार्च सुबह 5:13 बजे शुक्र का मेष राशि में गोचर होने जा रहा है, जो 19 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। यह समय कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत दे रहा है। विशेष रूप से वृश्चिक, कन्या और वृषभ राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 21, 2026

Venus Transit 2026, Shukra Gochar Effect, Shukra Gochar 2026 Negative Effects,

Shukra Gochar Effect: 26 मार्च से सावधान रहें ये 3 राशियां|फोटो सोर्स- Freepik

Shukra Gochar 2026: 26 मार्च की सुबह 5 बजकर 13 मिनट पर शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो 19 अप्रैल दोपहर 3 बजकर 51 मिनट तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार यह गोचर जहां कुछ लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, वहीं वृश्चिक, कन्या और वृषभ राशि वालों के लिए यह समय सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है।इस दौरान इन राशियों के जातकों को खासकर अपनी सेहत, मान-सम्मान और संपत्ति से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि में शुक्र का यह गोचर किन-किन तरह के नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

वृषभ राशि: बढ़ते खर्च और सेहत का रखें ध्यान

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा असंतुलन ला सकता है, खासकर आर्थिक और शारीरिक स्तर पर। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और मन भी आराम व सुख-सुविधाओं की ओर ज्यादा आकर्षित हो सकता है, जिससे बजट बिगड़ने की संभावना है।सेहत के मामले में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी, खासकर आंखों से जुड़ी छोटी परेशानी को भी हल्के में न लें। अगर पहले से कोई दिक्कत है, तो समय पर जांच कराना बेहतर रहेगा।राहत की बात यह है कि विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। साथ ही, किसी दोस्त या रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, जो मन को हल्का कर देगी।

कन्या राशि: रिश्तों और पैसों में समझदारी जरूरी

कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। आसपास के कुछ लोग आपकी छवि को लेकर भ्रम या गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं, इसलिए हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से काम लेना बेहतर होगा।आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहना जरूरी है। इस समय किसी को बड़ी रकम उधार देना सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि उसे वापस मिलने में देरी हो सकती है।संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें खासतौर पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचने का विचार अभी टालना ही समझदारी है। हालांकि, इन सबके बीच आपके सामाजिक सम्मान और पहचान में धीरे-धीरे सुधार भी देखने को मिल सकता है।

वृश्चिक राशि: उतार-चढ़ाव के बीच संतुलन बनाए रखें

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह गोचर थोड़ा अप्रत्याशित हो सकता है। कुछ स्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां आपको लगे कि लोग सामने कुछ और और पीछे कुछ और कर रहे हैं। ऐसे में आंख बंद करके भरोसा करने से बचना बेहतर रहेगा।सेहत को लेकर भी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए अपने रूटीन और खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना फायदेमंद रहेगा।अच्छी बात यह है कि घर या वाहन से जुड़े फैसलों में लाभ मिल सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

Published on:

21 Mar 2026 10:21 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Shukra Gochar 2026: 26 मार्च को मेष में शुक्र का प्रवेश, वृश्चिक-कन्या-वृषभ के लिए खतरे की घंटी! प्रॉपर्टी बेचने से बचें

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Weekly Rashifal 22–28 March 2026 : साप्ताहिक राशिफल 22–28 मार्च 2026: चैत्र नवरात्रि में किस राशि को मिलेगा लाभ, जानें भविष्यफल

Weekly Rashifal 22–28 March 2026
राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 22 to 28 March 2026: तुला से मीन तक किस्मत का बड़ा खेल वृश्चिक को मिलेगा बड़ा मौका, धनु-मीन को रहना होगा संभलकर

weekly tarot horoscope 22 to 28 March 2026, Weekly Tarot Rashifal,
राशिफल

Weekly Tarot Horoscope 22 To 28 March 2026: वृषभ, कर्क, कन्या की चमकेगी किस्मत, मेष-मिथुन को रहना होगा सावधान, जानें पूरी भविष्यवाणी

Weekly Tarot Rashifal, Weekly Tarot Reading 22 To 28 March 2026,
राशिफल

Saptahik Rashifal 22–28 March 2026 : साप्ताहिक राशिफल 22–28 मार्च 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बन रहे गजकेसरी व शुक्रादित्य राजयोग

Saptahik Rashifal 22–28 March 2026
राशिफल

Tarot Horoscope 21 March 2026: मां चंद्रघंटा की कृपा से किसका दिन बनेगा धमाकेदार और किसे रहेगा तनाव? पढ़ें पूरी भविष्यवाणी

aaj ka horoscope, aaj ka rashifal, aaj ka rashifal,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.