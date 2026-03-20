Shukra Nakshatra Gochar: 16 अप्रैल से पलटेगी तकदीर! कृतिका नक्षत्र में शुक्र का गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत रातों-रात

Shukra Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन जीवन में बड़े बदलावों का संकेत देता है। 16 अप्रैल 2026 को सुख, विलासिता और प्रेम के कारक शुक्र देव सूर्य के स्वामित्व वाले कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर 27 अप्रैल तक रहेगा, जिसे बेहद प्रभावशाली और फलदायी माना जा रहा है। इस दौरान कई राशियों के जीवन में धन, सुख-सुविधाओं और रिश्तों में मधुरता का संचार होगा। खासतौर पर 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं साबित हो सकता है, जिनकी किस्मत अचानक चमक सकती है।