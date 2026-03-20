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Shukra Nakshatra Gochar: 16 अप्रैल से पलटेगी तकदीर! कृतिका नक्षत्र में शुक्र का गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत रातों-रात

Shukra Gochar in Krittika: वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो उसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ता है। इस दौरान कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से भाग्यशाली साबित हो सकता है।

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MEGHA ROY

Mar 20, 2026

Shukra Gochar 2026,Shukra Nakshatra Parivartan 2026

Shukra Transit: कृतिका नक्षत्र में शुक्र, खुलेगा धन का खजाना|फोटो सोर्स- Freepik

Shukra Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन जीवन में बड़े बदलावों का संकेत देता है। 16 अप्रैल 2026 को सुख, विलासिता और प्रेम के कारक शुक्र देव सूर्य के स्वामित्व वाले कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर 27 अप्रैल तक रहेगा, जिसे बेहद प्रभावशाली और फलदायी माना जा रहा है। इस दौरान कई राशियों के जीवन में धन, सुख-सुविधाओं और रिश्तों में मधुरता का संचार होगा। खासतौर पर 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं साबित हो सकता है, जिनकी किस्मत अचानक चमक सकती है।

मेष राशि - मां दुर्गा की कृपा से आर्थिक उन्नति

मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप नई संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। मां दुर्गा की आराधना से और भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

वृषभ राशि - लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, बढ़ेगा आकर्षण

वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, इसलिए इस गोचर का प्रभाव सबसे अधिक आप पर पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और रिश्तों में मधुरता आएगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करने से समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं।

सिंह राशि - सूर्य देव की कृपा से मिलेगा मान-सम्मान

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। आपके कार्यों की सराहना होगी और समाज में आपका कद ऊंचा होगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। रुके हुए सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

तुला राशि - शुक्र की कृपा से करियर में सफलता

तुला राशि वालों के लिए यह समय करियर में प्रगति का संकेत दे रहा है। खासकर जो लोग विदेश से जुड़े कार्य करते हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। आय में वृद्धि होगी, हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं। मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा।

धनु राशि -विष्णु जी की कृपा से खुलेगा भाग्य

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का साथ लेकर आएगा। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु की उपासना से विशेष लाभ होगा।

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Published on:

20 Mar 2026 10:04 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Shukra Nakshatra Gochar: 16 अप्रैल से पलटेगी तकदीर! कृतिका नक्षत्र में शुक्र का गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत रातों-रात

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