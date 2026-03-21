Tarot Horoscope 22 March 2026: नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की कृपा से बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें ष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल

Tarot Horoscope 22 March 2026: नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की कृपा से 12 राशियों के जीवन में खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, 22 मार्च का दिन करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है।इस दिन कुछ राशियों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, तो वहीं कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो राशिफल और जानें आपका दिन कैसा रहने वाला है।