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Tarot Horoscope 23 March 2026: टैरो राशिफल 23 मार्च 2026: स्कंदमाता की कृपा से मेष-सिंह को सम्मान, वृष-मीन को रहना होगा सतर्क

Tarot Horoscope 23 March 2026: नवरात्रि का आज पांचवां दिन है और सोमवार, 23 मार्च का दिन कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है, जबकि कुछ के लिए सतर्क रहने के संकेत भी दे रहा है। आज का टैरो कार्ड रीडिंग जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण रहस्यों और संकेतों को उजागर कर रही है।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 22, 2026

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Tarot Horoscope 23 March 2026: धनु-मकर को चुनौतियां, मेष-कुंभ के लिए खुशियों भरा दिन

Tarot Horoscope 23 March 2026: आज का दिन ग्रहों की ऊर्जा और माता स्कंदमाता की कृपा से कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, जहां धनु और मकर राशि के लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं मेष और कुंभ राशि के लिए खुशियों और नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल और दिन को बेहतर बनाने के खास संकेत।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mesh)

आज घर-परिवार में खुशियों की रौनक बनी रहेगी। माहौल हल्का-फुल्का और सकारात्मक रहेगा। अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाकर जीवन को और दिलचस्प बना सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Vrishabh)

आज अपने गुस्से और ईर्ष्या पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान दे सकता है। खासकर संतान से जुड़ी चिंताओं को नजरअंदाज न करें।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mithun)

आज ऐसे कामों से दूर रहें जो आपको मानसिक बोझ दें। छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना है। किसी करीबी व्यक्ति की वजह से परेशानी आ सकती है, इसलिए सतर्क रहें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Kark)

यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन सेहत पर इसका असर पड़ सकता है। खुद का ख्याल रखें। कुछ लोग आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में मन लगाएंगे, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Singh)

आज लेन-देन के मामलों में सावधानी जरूरी है, खासकर परिचित लोगों के साथ। लापरवाही से रिश्तों में खटास आ सकती है। घर, वाहन या संपत्ति पर खर्च होने के संकेत हैं।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kanya)

कामकाज में सतर्कता ही आपकी ताकत बनेगी। नौकरी या व्यापार में लेन-देन को लेकर सावधान रहें। अच्छी बात यह है कि सहकर्मियों के सहयोग से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

शिक्षा, प्रतियोगिता और संतान से जुड़ी खबरें संतोष देने वाली हो सकती हैं। हालांकि, मन में बिना वजह किसी के प्रति गुस्सा आ सकता है, इसे नियंत्रित करना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Vrishchik)

अनावश्यक बहस से बचना ही समझदारी है। छोटी बातों को बढ़ाने से रिश्तों में तनाव आ सकता है। समय के साथ चलने वाले लोग ही समस्याओं से बच पाते हैं, आप भी यही अपनाएं।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Dhanu)

आज आप अपने लक्ष्य को लेकर थोड़ा भ्रमित महसूस कर सकते हैं। फोकस बनाए रखना जरूरी है। साथ ही, अपनी आदतों और व्यसनों पर नियंत्रण रखें, तभी आगे बढ़ पाएंगे।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

कुछ चुनौतियां और मतभेद सामने आ सकते हैं, जिससे मन अशांत रह सकता है। बेहतर होगा कि बेवजह के विवादों से दूरी बनाए रखें और धैर्य से काम लें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kumbh)

आज का दिन खुशियों और व्यस्तता दोनों से भरा रहेगा। नए अवसर आपके सामने आएंगे, जिन्हें समझदारी से अपनाएं। यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं और अचानक लाभ के योग भी बन रहे हैं।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Meen)

आज किसी खास काम को लेकर चिंता बनी रह सकती है। दूसरों से बेवजह प्रतिस्पर्धा करने से बचें। अजनबियों पर भरोसा करने से पहले सोचें। व्यापार में सावधानी बरतना जरूरी है।

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Updated on:

22 Mar 2026 02:43 pm

Published on:

22 Mar 2026 02:20 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Horoscope 23 March 2026: टैरो राशिफल 23 मार्च 2026: स्कंदमाता की कृपा से मेष-सिंह को सम्मान, वृष-मीन को रहना होगा सतर्क

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