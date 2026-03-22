Tarot Horoscope 23 March 2026: टैरो राशिफल 23 मार्च 2026: स्कंदमाता की कृपा से मेष-सिंह को सम्मान, वृष-मीन को रहना होगा सतर्क

Tarot Horoscope 23 March 2026: धनु-मकर को चुनौतियां, मेष-कुंभ के लिए खुशियों भरा दिन
Tarot Horoscope 23 March 2026: आज का दिन ग्रहों की ऊर्जा और माता स्कंदमाता की कृपा से कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, जहां धनु और मकर राशि के लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं मेष और कुंभ राशि के लिए खुशियों और नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल और दिन को बेहतर बनाने के खास संकेत।
आज घर-परिवार में खुशियों की रौनक बनी रहेगी। माहौल हल्का-फुल्का और सकारात्मक रहेगा। अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाकर जीवन को और दिलचस्प बना सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
आज अपने गुस्से और ईर्ष्या पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान दे सकता है। खासकर संतान से जुड़ी चिंताओं को नजरअंदाज न करें।
आज ऐसे कामों से दूर रहें जो आपको मानसिक बोझ दें। छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना है। किसी करीबी व्यक्ति की वजह से परेशानी आ सकती है, इसलिए सतर्क रहें।
यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन सेहत पर इसका असर पड़ सकता है। खुद का ख्याल रखें। कुछ लोग आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में मन लगाएंगे, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।
आज लेन-देन के मामलों में सावधानी जरूरी है, खासकर परिचित लोगों के साथ। लापरवाही से रिश्तों में खटास आ सकती है। घर, वाहन या संपत्ति पर खर्च होने के संकेत हैं।
कामकाज में सतर्कता ही आपकी ताकत बनेगी। नौकरी या व्यापार में लेन-देन को लेकर सावधान रहें। अच्छी बात यह है कि सहकर्मियों के सहयोग से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं।
शिक्षा, प्रतियोगिता और संतान से जुड़ी खबरें संतोष देने वाली हो सकती हैं। हालांकि, मन में बिना वजह किसी के प्रति गुस्सा आ सकता है, इसे नियंत्रित करना बेहतर रहेगा।
अनावश्यक बहस से बचना ही समझदारी है। छोटी बातों को बढ़ाने से रिश्तों में तनाव आ सकता है। समय के साथ चलने वाले लोग ही समस्याओं से बच पाते हैं, आप भी यही अपनाएं।
आज आप अपने लक्ष्य को लेकर थोड़ा भ्रमित महसूस कर सकते हैं। फोकस बनाए रखना जरूरी है। साथ ही, अपनी आदतों और व्यसनों पर नियंत्रण रखें, तभी आगे बढ़ पाएंगे।
कुछ चुनौतियां और मतभेद सामने आ सकते हैं, जिससे मन अशांत रह सकता है। बेहतर होगा कि बेवजह के विवादों से दूरी बनाए रखें और धैर्य से काम लें।
आज का दिन खुशियों और व्यस्तता दोनों से भरा रहेगा। नए अवसर आपके सामने आएंगे, जिन्हें समझदारी से अपनाएं। यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं और अचानक लाभ के योग भी बन रहे हैं।
आज किसी खास काम को लेकर चिंता बनी रह सकती है। दूसरों से बेवजह प्रतिस्पर्धा करने से बचें। अजनबियों पर भरोसा करने से पहले सोचें। व्यापार में सावधानी बरतना जरूरी है।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग