Financial Horoscope 14 May 2022 आर्थिक राशिफल: आज मकर के साथ इन राशियों के ऊपर रहेगा शनिदेव का हाथ, व्यापार और धन से जुड़े कार्यों में मिलेगी सफलता

मेष राशि (Aries Financial Horoscope): दफ्तर में कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। रचनात्मक कार्यों की तरफ झुकाव रहेगा। लेन-देन का काम पड़ सकता है।



वृष राशि (Taurus Financial Horoscope): शाम के समय घर के सामान की खरीदारी में खर्चा होगा। आर्थिक स्थिति सही रहेगी। कार्यों के बेहतर परिणाम के लिए दूसरों की राय लेने में कोई बुराई नहीं है।



मिथुन राशि (Gemini Financial Horoscope): आज का दिन अनुकूल है। मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। व्यापारी लोगों को साझेदारों से सहयोग मिलेगा। ऋण चुकाने में सफल रहेंगे।





कर्क राशि (Cancer Financial Horoscope): धन लाभ के साथ ही बहुत समय से रुके हुए काम भी बनेंगे। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते रहें सफलता मिलेगी।



सिंह राशि (Leo Financial Horoscope): आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के सहयोग से समस्या का हल निकाल लेंगे। दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करना सीख लें।



कन्या राशि (Virgo Financial Horoscope): आज का दिन सभी कार्यों के लिए अनुकूल है। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। दफ्तर में अचानक से कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। कार्यालय में महिला सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।