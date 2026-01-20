20 जनवरी 2026,

Today Tarot Card Reading: टैरो राशिफल 21 जनवरी: तुला और वृश्चिक का चमकेगा भाग्य, मेष राशि वाले रहें सावधान

Today Tarot Card Reading 21 January 2026: टैरो राशिफल 21 जनवरी 2026: मेष से मीन तक सभी राशियों का रोजाना का भविष्य। प्रेम, करियर, वित्त में क्या है? टैरो कार्ड्स की गणना से जानें आज का भाग्य, चुनौतियां और अवसर। अभी पढ़ें सटीक राशिफल।

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Jan 20, 2026

Today Tarot Card Reading 21 January 2026

Today Tarot Card Reading 21 January 2026 : टैरो राशिफल 21 जनवरी 2026

Today Tarot Card Reading 21 January 2026: टैरो कार्ड्स की गहन गणना से तैयार 21 जनवरी 2026 का टैरो राशिफल आपके रोजाना के जीवन को नई दिशा देगा। मेष राशि में पारिवारिक अशांति से सावधान रहें, जबकि तुला और वृश्चिक को भाग्य का साथ मिलेगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें सभी 12 राशियों मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीनके लिए प्रेम, करियर, वित्त और स्वास्थ्य की सटीक भविष्यवाणी। आज के योगों का लाभ उठाएं और चुनौतियों पर विजय पाएं।

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण रहने वाला है। आज आपकी किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है। साथ ही आज आप आर्थिक मामलों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं।

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज खुद को दूसरे लोगों के सामने बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करेंगे। जिससे समाज में आज आपकी छवि और निखरकर सामने आएगी। हालांकि, आज आपका संपत्ति से संबंधित कोई विवाद हो सकता है जिस वजह से आपको मानसिक अशांति भी हो सकती है।

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों का आज किसी से सामान्य सी बात पर कानूनी विवाद हो सकता है। हालांकि, आज आप अपने कागजी कामकाज और रोजमर्रा के कार्यों आप बेहतर ढंग से निपटाएंगे। यात्राओं का योग बन रहा है।

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक इन दिनों काफी ऊंचे ख्यालों में खोए रह सकते हैं। आज कुछ कल्पनाएं आपके मन को बेचैन कर सकती हैं। नई परियोजनाओं की शुरुआत करें और दूसरों का सहयोग लेने में हिचक न दिखाएं।

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के जातकों को इस समय कई अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, आज आपका दांपत्य जीवन सामान्य से ठीक रहेगा। आपको फिलहाल, नवीन रोजगार प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में नए कार्यों की योजना बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ग्रह स्थितियां अनुकूल होने के कारण संघर्ष अनुरूप सफलता का प्रतिशत भी अच्छा होगा।

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जो जातकों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस राशि के जातकों को प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। साथ ही आज आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। आज आपके मन में शांति होगी।

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन लाभकारी साबित होगा। आज वित्तीय कार्य निपटाने और नए निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। राजकीय कार्यों में लाभ होगा।

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक आज समय प्रबंधन से कई रुके काम कर सकते हैं। इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं, आज अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव की स्थितियां आएगी।

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को सहयोग और सहभागिता के साथ विरोधों का भी सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में अत्यंत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि को जातकों को आज मेहनत की सराहना मिलेगी। लेकिन आज शत्रुओं आपके प्रति मन में अधिक ईर्षा रख सकते हैं। साथ ही आज तमाम कोशिशों के बावजूद आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में नही होगी।

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए फिलहाल, कामयाबी का रास्ता खुलेगा। नए संबंधों से आपको फायदा मिलेगा। साथ ही आज लोगों के सामने आपका कार्य कौशल उभरकर सामना आएगा। आपको आज घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह वांछित सहयोग मिलेगा।

Braj Holi 2026 Dates

