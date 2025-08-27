Today Tarot Rashifal 28 August 2025: मेष से मीन तक टैरो की चेतावनी और सलाह, जानिए स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में कैसा रहेगा दिन?

Today Tarot Rashifal 28 August 2025: आज 28 अगस्त, गुरुवार का दिन क्या आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है या किसी चुनौती का संकेत दे रहा है? टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया से जानिए 12 राशियों मेष से मीन तक के लिए आज की विशेष चेतावनियां और उपयोगी सलाह।आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से कि 28 अगस्त 2025 को आपकी राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन मेष राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। किसी गलतफहमी या अनजाने में किए गए कदम की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दूसरों पर जल्दी भरोसा करने से बचें और किसी भी प्रकार की बड़ी खरीदारी, खासकर जमीन-जायदाद से जुड़ा निर्णय, टाल दें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व में आज आकर्षण और चमक देखने को मिलेगी। आपकी बातों और स्वभाव से लोग प्रभावित होंगे और नए रिश्तों या जान-पहचान का सिलसिला बढ़ेगा। सामाजिक दायरे का विस्तार आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मिथुन राशि के लिए दिन थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी उतार-चढ़ाव लेकर आएगा। छोटी-मोटी दिक्कतें बार-बार परेशान कर सकती हैं। आज आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने और आराम को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों को आज किसी करीबी के व्यवहार से निराशा हो सकती है। दोस्ती या रिश्तों में धोखे जैसा अनुभव मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखें और अनावश्यक खर्च से बचें।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के जातकों को आज मित्र मंडली से ही सावधान रहना होगा। कोई करीबी व्यक्ति आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है। मानसिक तनाव आपकी सोच और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए किसी बड़े निर्णय को टालना ही बेहतर रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लिए आज का दिन व्यापार और करियर से जुड़ी चुनौतियाँ लेकर आएगा। हालांकि अभी किया गया निवेश और मेहनत भविष्य में अच्छे फल देगी। यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार और नए काम शुरू करने के लिए शुभ है। पैसे और निवेश से जुड़े मामलों में फायदा होने के संकेत हैं। आपकी योजनाएं सफलता की ओर बढ़ेंगी।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियां लेकर आएगा। साझेदारी या टीमवर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और नौकरी में भी आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। मेहनत का फल और सम्मान दोनों एक साथ मिलेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज सेहत का खास ख्याल रखना होगा। मौसम से जुड़ी दिक्कतें या संक्रमण परेशान कर सकते हैं। परिवार में पिता से मतभेद की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए संयमित रहें।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मकर राशि वालों को आज मेहनत का फल मिल सकता है। आपकी तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। हालांकि सेहत पर खर्च होने की संभावना है। सामाजिक और परोपकारी कार्यों में भागीदारी से सम्मान मिलेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। विदेश से या दूर स्थान से रुका हुआ धन मिल सकता है। निवेश से लाभ मिलेगा और धार्मिक आस्था भी मजबूत होगी।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा। कुछ अड़चनें या बाधाएं सामने आएंगी, लेकिन आप धैर्य और मेहनत से उन्हें पार कर लेंगे। रिश्तों और काम दोनों में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन अंततः स्थिति आपके पक्ष में होगी।