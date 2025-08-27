Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Today Tarot Rashifal 28 August 2025: मेष से मीन तक टैरो की चेतावनी और सलाह, जानिए स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में कैसा रहेगा दिन?

Today Tarot Rashifal 28 August 2025: आज का दिन 12 राशियों मेष से मीन तक क्या संकेत लेकर आया है? आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से, ताकि आप जान सकें अपने भाग्य की चाल।

भारत

MEGHA ROY

Aug 27, 2025

Horoscope 28 August 2025, horoscope today, Tarot Horoscope 28 August 2025,
Tarot Rashifal 28 August 2025|फोटो सोर्स- Patrika.com

Today Tarot Rashifal 28 August 2025: आज 28 अगस्त, गुरुवार का दिन क्या आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है या किसी चुनौती का संकेत दे रहा है? टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया से जानिए 12 राशियों मेष से मीन तक के लिए आज की विशेष चेतावनियां और उपयोगी सलाह।आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से कि 28 अगस्त 2025 को आपकी राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन मेष राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। किसी गलतफहमी या अनजाने में किए गए कदम की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दूसरों पर जल्दी भरोसा करने से बचें और किसी भी प्रकार की बड़ी खरीदारी, खासकर जमीन-जायदाद से जुड़ा निर्णय, टाल दें।

ये भी पढ़ें

Saptahik Tarot Rashifal 24 To 30 August 2025: कुंभ और मकर को मिलेगा मुनाफा, मीन को रहना होगा अलर्ट, जानें सप्ताह भर का टैरो भविष्यफल
राशिफल
saptahik rashifal 24 To 30 August 2025, Saptahik Tarot Rashifal, saptahik tarot rashifal 24 To 30 August 2025

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व में आज आकर्षण और चमक देखने को मिलेगी। आपकी बातों और स्वभाव से लोग प्रभावित होंगे और नए रिश्तों या जान-पहचान का सिलसिला बढ़ेगा। सामाजिक दायरे का विस्तार आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मिथुन राशि के लिए दिन थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी उतार-चढ़ाव लेकर आएगा। छोटी-मोटी दिक्कतें बार-बार परेशान कर सकती हैं। आज आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने और आराम को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों को आज किसी करीबी के व्यवहार से निराशा हो सकती है। दोस्ती या रिश्तों में धोखे जैसा अनुभव मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखें और अनावश्यक खर्च से बचें।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के जातकों को आज मित्र मंडली से ही सावधान रहना होगा। कोई करीबी व्यक्ति आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है। मानसिक तनाव आपकी सोच और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए किसी बड़े निर्णय को टालना ही बेहतर रहेगा।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kanya)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लिए आज का दिन व्यापार और करियर से जुड़ी चुनौतियाँ लेकर आएगा। हालांकि अभी किया गया निवेश और मेहनत भविष्य में अच्छे फल देगी। यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार और नए काम शुरू करने के लिए शुभ है। पैसे और निवेश से जुड़े मामलों में फायदा होने के संकेत हैं। आपकी योजनाएं सफलता की ओर बढ़ेंगी।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियां लेकर आएगा। साझेदारी या टीमवर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और नौकरी में भी आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। मेहनत का फल और सम्मान दोनों एक साथ मिलेंगे।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज सेहत का खास ख्याल रखना होगा। मौसम से जुड़ी दिक्कतें या संक्रमण परेशान कर सकते हैं। परिवार में पिता से मतभेद की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए संयमित रहें।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मकर राशि वालों को आज मेहनत का फल मिल सकता है। आपकी तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। हालांकि सेहत पर खर्च होने की संभावना है। सामाजिक और परोपकारी कार्यों में भागीदारी से सम्मान मिलेगा।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। विदेश से या दूर स्थान से रुका हुआ धन मिल सकता है। निवेश से लाभ मिलेगा और धार्मिक आस्था भी मजबूत होगी।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal meen)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा। कुछ अड़चनें या बाधाएं सामने आएंगी, लेकिन आप धैर्य और मेहनत से उन्हें पार कर लेंगे। रिश्तों और काम दोनों में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन अंततः स्थिति आपके पक्ष में होगी।

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Reading 24 To 30 August 2025: मेष से कन्या तक टैरो के संकेत, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम में क्या लाएगा सप्ताह?
राशिफल
Weekly Tarot Reading, Weekly Tarot Reading 23 To 30 August 2025, टैरो कार्ड राशिफल,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल

tarot card rashifal

tula rashifal

Updated on:

27 Aug 2025 03:43 pm

Published on:

27 Aug 2025 03:42 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Today Tarot Rashifal 28 August 2025: मेष से मीन तक टैरो की चेतावनी और सलाह, जानिए स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में कैसा रहेगा दिन?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.