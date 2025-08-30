Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal, 31 August 2025 : किसकी किस्मत चमकेगी और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें अपना दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 31 August 2025 : जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भविष्यफल। करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर कैसा रहेगा असर।

भारत

Aug 30, 2025

Aaj Ka Rashifal, 31 August 2025
Aaj Ka Rashifal, 31 August 2025 (photo- patrika)

Aaj Ka Rashifal, 31 August 2025 : हिंदू पंचांग के अनुसार, आज का दिन कई राशियों के लिए विशेष महत्व लेकर आया है। किसी को करियर और नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे तो किसी को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। पारिवारिक रिश्तों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, वहीं प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। आइए जानते हैं, आज का दिन बारहों राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है।

आज का मेष राशिफल : (Today Mesh Rashifal)

अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करें। पारिवारिक जनों से नजदीकियां बढ़ेंगी लेकिन सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। विदेश जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। बेकार की गतिविधियों पर समय बर्बाद न करें। दिनचर्या में बदलाव होगा। आर्थिक मामलों में सुधार करने की आवश्यकता है।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

संपत्ति से जुड़े विवाद यथावत रहेंगे। मकान बदलने के निर्णय में असमंजस बना रहेगा। किसी योग्य व्यक्ति से मुलाकात जीवन की दिशा बदल सकती है।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। दूसरों का हस्तक्षेप परिवार में न होने दें। खानपान पर नियंत्रण रखें। व्यापार विस्तार के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी।

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज का दिन विशेष अनुभव कराने वाला होगा। पारिवारिक पुरानी यादें ताज़ा होंगी। बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा होगी। व्यापार में नुकसान की आशंका है, सतर्क रहें।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। व्यापार में निवेश शुभ रहेगा। वैवाहिक चर्चा सफल होगी। धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

आपके व्यवहार से लोग प्रसन्न रहेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। पिता से संबंध मजबूत होंगे। वाहन या मशीनरी पर खर्च होगा। धार्मिक आयोजनों में सहभागिता करेंगे।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

अपने व्यवहार को सुधारने में प्रयासरत रहेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है। जीवनसाथी की लापरवाही से नुकसान हो सकता है। नए दोस्त बनेंगे।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। जमीन-जायदाद से जुड़े मामले यथावत रहेंगे। मनपसंद भोजन की प्राप्ति होगी। बहनों से संबंध कमजोर पड़ सकते हैं। कानूनी अड़चन संभव है।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

आलस्य के कारण करियर स्थिर रह सकता है। धार्मिक आयोजनों का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। यात्रा योग बन रहे हैं।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

अपनी गलतियों का भुगतान करना पड़ सकता है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में गिरावट संभव है। पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। मशीनरी का प्रयोग सावधानी से करें।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

समय रहते आवश्यक कार्य पूरे करें। आय के साधनों में वृद्धि होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग कार्य पूरे करने में मददगार होगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।

Published on:

30 Aug 2025 06:17 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal, 31 August 2025 : किसकी किस्मत चमकेगी और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें अपना दैनिक राशिफल

